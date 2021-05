¿Y "Argenzuela"? Susana Giménez planea su regreso al país

La diva de la televisión argentina, Susana Giménez lleva un año viviendo en el vecino país de Uruguay y ya planea su regreso a la Argentina, porque quiere (y debe) retomar sus compromisos laborales con Telefe.

El tema de la vacunación contra el coronavirus y la situación económica-política que atraviesa el país, fueron dos de los motivos principales para que la Su, se fuera de la Argentina pero además, en pasadas declaraciones desde el exterior se mostró muy preocupada por lo que a su entender considera, “la realidad” del país.

"La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal, no se puede vivir de un bono. Están acostumbrados a recibir y mendigar, y no es así", dijo Giménez semanas atrás en diálogo con una radio porteña. Además, señaló a que diferencia de generaciones pasadas, "se perdió la cultura del trabajo".

“No quiero 'Argenzuela', no voy a volver a vivir en 'Argenzuela’”, había declarado la conductora en Radio Rivadavia hace algún tiempo.

A pesar de la opinión que tiene la famosa conductora argentina, sobre la realidad del país, un factor desencadenante cambió su visión en lo que tiene que ver con su regreso a la Argentina y es el tema de la vacunación pero no solo de ella, sino también de sus familiares más cercanos.

Susana Giménez tiene la ciudadanía uruguaya.

Mercedes Sarrabayrouse, la única hija de Susana Giménez, recibió la segunda dosis de la Sinovac en el departamento de Maldonado (Uruguay) y además su nieta, la modelo y diseñadora Lucía Celasco, viajó a Estados Unidos para hacer una campaña publicitaria y aprovechó para vacunarse en Miami.

Con dos de sus familiares más cercanos vacunados, y con la espera de ser inmunizada, a más a tardar a fines de junio, Susana Giménez emprenderá su regreso al país para instalarse nuevamente en Buenos Aires, aseguró el periodista uruguayo Gustavo Descalzi en "Intrusos".

A pesar de su exilio de la Argentina, la mediática dijo que se mantiene informada sobre los diversos hechos que tienen lugar en el país: “Veo los noticieros y me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina desde que era chica, con mis abuelos y mis padres, y la seguridad que había… cada vez que veo que matan a un tipo por el auto es como que me mataran a mí, no puedo creerlo", manifestó en diálogo mediático.