Las ideas y vueltas entre Laurita y el galán, han despertado rumores cada vez más claros en torno a la relación que mantiene la pareja que interpreta la obra ‘Departamento de soltero’.

Resulta ser que la rubia se trasladó hace unas semanas, a la casa de su pareja, Nicolás Cabré. A pesar de la cuarentena, la rubia contó con autorizaciones tanto del edificio en el que vive, como del Gobierno para mudarse, ya que se produjo la rotura de un caño de agua en un departamento colindante al de ella, que derivó en que la bailarina también tuviera que hacer reparaciones de plomería profunda en su hogar.

La salida de la embarazosa situación que atravesaba Laurita, pareció calmarse cuando decidió irse a la casa de su pareja -Nico Cabré- hasta tanto su problema se solucionara.

Sin embargo le comunicaron a la actriz que el plomero que estaba en su departamento, luego de unas ocho horas de arduo trabajo, había solucionado el inconveniente y fue así que Fernández regresó su lugar, sin siquiera dudarlo y a pesar de la espaciosa y lujosa casa en la que se encontraba, la de su pareja, Cabré. El gesto parece ser muy evidente, ¿no?

Según trascendió en Confrontados (El Trece) por Marina Calabró, estarían pasando por una presunta crisis de pareja que ya estaba en evidencia cuando se los vio con actitudes extrañas en los premios Estrella de Mar, al final de la temporada de Departamento de soltero cuando salieron cada uno por su lado e inquilinos del hotel donde paraban los tortolitos aseguraron verla llorar en el ascensor y el broche final fue el viaje a Nueva York en el cual él no estuvo incluído, explica Exitoina.

Uno de los panelistas ese ciclo televisivo, Pampito, “lanzó más leña al fuego” al afirmar: “Los vecinos dicen que ella se fue la semana pasada de la casa del country y volvió a su departamento, mucho antes de lo que ella mostró ahora. Si no que ella habría tenido una discusión fuerte y se vuelve a su departamento. Por lo que esto sumado a las respuestas de historias que le contesta al público, hacen cerrar la historia de la crisis que está viviendo Laurita con Cabré”. Luego de escucharlo la conductora pensó en voz alta: “Ojalá la sangre no llegue al río y sea una cosita momentánea, producto de la convivencia”.

Cabe destacar que según el sitio Exitoina, la casa en Pilar en la que reside Nicolás Cabré, es amplia, luminosa, tiene salida al Río Luján, gimnasio y campo de Golf. Pero más allá de las cuestiones frívolas, lo que cuenta es que iba a pasar tiempo compartido con el hombre al que ama. Nada de este “combo”, pareció seducir a Laurita que a las horas de arreglado el percance de plomería, decidió regresar a su departamento y seguir la cuarentena en soledad.

En su momento aseguró entre risas que no se acostumbra los bichos (en la zona de Pilar), que es de ciudad y aseguró a sus seguidores que no le paraban de consultar por el actor: "Vino el señor a reparar un desagüe de la cocina. Es mi lugar, me gusta estar acá también. Nico está lejos, pero hace bien extrañarse también", deslizó con astucia la actriz pero sin cerrar el interrogante que pesa sobre ambos: ¿están en crisis como pareja?