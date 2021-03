¿Quién es Emilia Mernes? la argentina que estaría con Neymar

La artista local saltó a la popularidad cuando formó parte de la banda uruguaya de cumbia Rombai. Tiempo después, dejó la agrupación musical en el 2018 e inició un camino como solista: cosechó éxitos recientes como “Bendición”. Los rumores aparecieron justo en el primer día de este año. Neymar organizó en Brasil una fiesta para recibir este 2021 y entre esas personas de su círculo más cercano a quienes invitó, estaba la cantante argentina Emilia Mernes, una de las invitadas a la fiesta VIP en Río de Janeiro. Ambos compartieron un video en redes sociales cantando y realizando una coreografía. Rápidamente, los rumores sobre el vínculo que mantenían se esparcieron por el mundo.

La periodista Yanina Latorre ya aseguró en 'Los Ángeles de la Mañana' que entre ambos existía "un vínculo sexual" pero "no es una relación formal".

Con casi 2 millones de fanáticos en Instagram, la nacida en Nogoyá (Entre Ríos) tiene un seguidor en particular que se roba todas las miradas ante cada comentario:

Emilia viajó a la fiesta de fin de año con su amigo Lizardo Ponce. La fiesta duró 5 días y tuvo 500 personas invitadas con todo pago, luego de la fiesta ella volvió al país pero nunca cortaron el vínculo. Los rumores se reavivaron cuando hace unos días ambos fueron protagonistas de un ida y vuelta en la red social Twitter

En muchas ocasiones ella habría expresado "No soy la novia, somos muy buenos amigos con Neymar. Él es un amor. Es una persona muy genuina, simple. Nos conocemos hace dos años más o menos, él me conoció por mi música y me escribió por eso. Y a partir de ahí nunca más cortamos vínculo así que yo lo quiero mucho.

Por su parte, Neymar continúa con el proceso de recuperación de su lesión en el aductor izquierdo, un problema que le ha impedido estar en los dos partidos de la eliminatoria entre el PSG y el FC Barcelona. E