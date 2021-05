Este martes en MasterChef los participantes se deleitaron con una charla de alto rendimiento, por parte de la deportista olímpica Jennifer Dahlgren.

El desafío consistió en presentar un plato ideal para deportistas, pero esto no les resultó sencillo a todos.

Quien se lució fue Alex Caniggia, que optó por un plato de fideos al pesto, tal como comía su padre antes de los partidos.

Pero su exquisita pasta no fue lo único que hizo lucir al emperador, sino también un divertido ida y vuelta que se generó con Andrea Rincón.

Ante los aplausos de la actriz en medio de la devolución, Germán Martitegui preguntó sin vueltas: “¿Qué hay entre vos y Rincón?”.

Rápidamente Alex respondió que son muy buenos amigos, pero el jurado insistió en que "hay algo" y "se nota" por la cercanía "poco habitual".

Santiago del Moro acotó que al participante le gustan las rubias, a lo que Caniggia contestó: “Sí, pero a veces una morocha pinta. La morocha sabe”.

Y agregó: “Si pinta tiroteo, yo estoy siempre con el arma cargada”.

Sin embargo, la exGran Hermano aseguró en una nota con Implacables que la relación con el hijo del futbolista es excelente y que "cada vez que se pasa al aire alguna de esas cosas, Alex me escribe, me manda videos y me dice: ‘Te adoro, compa, te adoro'".

Remarcó que este tipo de cruces solo es producto de la edición del programa.