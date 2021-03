¿Problemas entre La Chepi y Sol Pérez? La burla que generó tensión

MasterChef Celebrity comenzó a transitar su cuarta semana al aire en Telefe. El domingo abandonó el certamen el cantante de Ratones Paranoicos, Juanse, y los participantes suben cada vez un poco más la apuesta para no quedar afuera.

El lunes tuvieron que enfrentar un desafío oriental, que no para todos fue sencillo. Pero dejando de lado lo que la cocina respecta, quien sorprendió con su manera de "jugar" fue Dani La Chepi.

La influencer sacó a relucir su lado más filoso y en un solo día se animó a criticar -sin tanta gracia de por medio- a dos de sus compañeros: Alex Caniggia y Sol Pérez.

Por haber ganado la medalla dorada la semana pasada, Alex tenía el privilegio de realizar una de las recetas del chef invitado, pero no parecía tan convencido. Por un momento amagó con rechazarlo, a lo que La Chepi reaccionó: "Agarrá una, cabeza de troll. Este pibe con sus beneficios me tiene harta".

Pero sin dudas la "crítica" que más tensión generó fue la que le hizo a Sol. "Dicen en el grupo que sos la más competitiva del certamen", le dijo el conductor, Santiago del Moro, a la periodista y ella respondió: "¡No sé quién dijo eso! Cero competencia".

En consecuencia, Dani se sinceró, levantó la mano y admitió que ella había hecho la acusación: "Sol es competitiva, aunque ella diga ‘no, no soy'. Sos competitiva. Está bien, está perfecto, es una competencia".

Rápidamente se defendió al indicar que esa competencia la mantenía consigo misma, no con los demás. "Yo creo que si le pido algo que a mí me falta, no me lo da", sentenció La Chepi.

Pero en las grabaciones del detrás de escena la humorista burló a Pérez y esto no gustó para nada. Este martes Sol estuvo como invitada en el programa Flor de equipo y advirtió que le sorprendió la forma en que la genia de las redes sociales se refirió a ella.

"¿Por qué me hace burla?", cuestionó, dejando claro que nunca hubo mala relación entre ellas, todo lo contrario.

Dani se defendió al decir que no dijo nada malo sobre ella y que, de hecho, la admiraba y en varios aspectos le gustaría ser como ella.

Lo cierto es que el humor ácido a Sol no le gustó para nada y se lo hizo saber.