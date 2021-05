"No quiero que me pase nada", el preocupante mensaje de Karina Jelinek

A través de un confuso mensaje en su cuenta de Twitter, Karina Jelinek terminó preocupando a todos.

Pasadas las 23 de este jueves, la modelo escribió: "Buenas noches! Les cuento algo pork si me@pasa Algo? Quieren saber? No quiero que me pase nada! Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo !".

Si bien no hubo claridad en el texto, la empresaria dio a entender que podría estar en peligro.

Rápidamente tomó relevancia en la red social del pajarito y Majo Martino, una de sus amigas más cercanas tiempo atrás, indicó que le escribió, "pero no lee".

Varios sacaron conclusiones sobre el motivo del mensaje. Si bien algunos advirtieron que se encontraba bien, Jelinek no aclaró el motivo del texto.

¿Posible razón?

La última aparición pública la tuvo este jueves, 13 de mayo, en el programa Flor de Equipo.

Allí la actriz de 40 años fue sometida al característico 'intragable', juego de preguntas y respuestas que realiza la conductora, Florencia Peña, para profundizar en la vida íntima de los invitados.

"¿Cuál es la famosa a la que menos te bancás o no tenés piel?”, le preguntó Peña en un momento, a lo que respondió "Silvina Luna".

Especificó que tuvo un cruce tenso en el programa Divina comida: “Yo fui a la casa de ella, porque íbamos a la casa de cada uno para cocinar, y cuando colgué la cartera, le rompí un cuadro sin querer. La cartera era muy pesada, tiró el perchero y cayó sobre el cuadro. Me terminó echando de su casa”, recordó.

Y completó la anécdota: "Le pedí disculpas, porque fue mi culpa. Me dijo ‘bolu** está todo bien’, pero se enojó. Después hablamos y quedó todo bien. Ella fue la última conocida con la que me peleé”.