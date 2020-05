Daniel Osvaldo y Jimena Barón, son dos personas de extrema personalidad y amantes de las cámaras, por eso vayan donde vayan siempre generan revuelo.

Amados por algunos y odiados por otros, la dupla se ha reencontrado y al parecer, quizás, tal vez, etc podrían haber retomado su romance. Las pruebas son bastante elocuentes por cierto.

Luego de escándalos e insultos tras la separación entre ambos en 2016, todo indica que Osvaldo y Barón, han limado asperezas y diferencias lo que los ha llevado a transitar un presente familiar muy ameno.

Jimena se encuentra en estos momentos (desde hace una semana aproximadamente) residiendo en la casa del futbolista y músico. Pero también están viviendo en ese inmueble, el hijo que ambos tuvieron, el pequeño Morrison y Gianluca, hijo que Daniel tuvo con Ana Oertlinger.

Las redes sociales han sido el escenario en el que se ha reflejado algo de la cuarentena que atraviesan en esa casa. La cotidianeidad mostrada en historias de Instagram o posteos, da muestras de que primero que nada su relación como amigos y ex pareja está mucho mejor pero ¿ahí termina todo o hay algo más? Veamos…

Osvaldo suma puntos

En una de las últimas publicaciones, Jimena Barón se mostró en la cocina preparando la comida y reveló que Osvaldo la quiere conquistar con algunas de sus acciones: “Yo con la sopa y Roberto -así le dice Jimena a Daniel- lava los platos (muy obvio con su técnica para sumar puntos)”, puso la cantante en su misteriosa storie de Instagram.

Conclusión: si sabés que te quieren conquistar y aun así te divertís, es muy probable que no te moleste tal acción de esa persona y de hecho seguramente acabarás conquistada/o si es que ya no lo has hecho.

"A mí bendecime"

En la cena del viernes, la familia experimentó un percance. Cuando todos estaban en la mesa, Momo comenzó a bailar en el momento que vio que llegaba la comida. Con ese acto, el pequeño volcó una copa de vino tinto.

Además de limpiar el accidente de su hijo, Osvaldo se tomó lo ocurrido con humor y se auto-bendijo con el líquido que estaba derramado en la mesa, haciéndose una cruz en la frente.

Jimena Barón estaba filmando todo lo ocurrido y le dijo a Daniel, "A mí bendecime". En ese momento, el futbolista se puso la máscara de pícaro y tras “bendecirla” en la frente, le tocó la boca a Jimena con dos dedos y ella lo sacó con un manotazo entre risas.

Conclusión: Si no estás ni ahí con esa persona, evitás hacerle pedidos. En este caso ella le terminó poniendo los límites pero a la vez, fue quien lo invitó a él a que jugara con ella. Se propasó y hubo risas. Todo podría tomarse como una clara señal de complicidad que indica que hay algo más. Vaaaaaamos….

Un recorrido por la intimidad

En otro video de Instagram, Jimena Barón aprovechó que Daniel Osvaldo no estaba en su pieza y ella aprovechó para ingresar.

En el sitio encontró un hallazgo muy particular: un amplio jacuzzi.

"Estoy en el cuarto de Roberto (así le dice a Osvaldo) y miren lo que descubrí", dijo Jimena Barón en la historia que subió a su cuenta de Instagram.

En el video entra al dormitorio y la luz estaba apagada y ella enfoca al jacuzzi.

Luego, con la canción de La Tonta (ella en ese clip se muestra reiteradas veces dentro de una instalación sanitaria similar) Barón bromeó y se metió adentro vestida mientras sonaba el tema que la lanzó a la fama: "Y vuelvo a ser, la tonta que se amolda a tu rutina...".

Conclusión: Entrás en la casa de tu ex pareja, en su intimidad, su pieza, en su jacuzzi y te divertís….

¡Sobran las pruebas de que hay amor señor juez!