Luego de sus polémicas declaraciones, Susana se vacunó en Uruguay

Radicada en Uruguay desde hace un tiempo y luego de sus polémicas declaraciones contra el gobierno de Alberto Fernández, Susana Giménez se vacunó contra el coronavirus en ese país.

La conductora recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer en Campus Municipal de Maldonado al cual asistió junto con su hija Mercedes Sarrabayrouse y su chofer.

La actriz y conductora está viviendo en su residencia cercana a Punta del Este y en varias ocasiones dejó en claro que por ahora no piensa regresar a la Argentina. La última fue hace pocos días, cuando en una entrevista para Radio Rivadavia y fue categórica al dar su opinión: “Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas”.

Además, la diva de los teléfonos opinó sobre el conflicto de las clases presenciales, la inseguridad, la falta de trabajo y cómo percibe a la población: “La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal”.

“No se puede vivir de recibir bonos y mendigar, no es así. En cierta manera, se perdió la cultura del trabajo porque la gente se acostumbra a que si no lo tiene, le dan un bono”, agregó molesta por las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional.

Sus declaraciones fueron recibidas con fuertes críticas desde varios sectores y recibió la reprobación del ambiente artístico y periodístico una de las que se expresó fue Flor Peña: “Ella piensa así, siempre pensó así. Tiene un pensamiento más de derecha y una la acepta así. La verdad que Susana tiene eso, te puede decir lo que piensa y no pasa mucho” se sinceró la acrtíz.