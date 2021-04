¿Dybala engañó a Ori?: habló Catherine Fulop

Una de las parejas más queridas por los jóvenes en el ambiente de la farándula, es la conformada por Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

La joven cantante de 25 años de edad y el futbolista de la Juventus de 27 años, se vieron envueltos en rumores de supuestas infidelidades pero todos los dedos, lo señalaban al cordobés como el responsable. En las últimas horas la mamá de Ori, es decir la famosa presentadora televisiva y modelo venezolana de 56 años, Catherine Fulop se refirió a estas versiones de que su hija habría sido "engañada" amorosamente hablando.

“Siento que ellos están armando su familia. Ahora tienen dos perros y por eso soy feliz”, dijo la progenitora de Oriana y Tiziana, en diálogo con Los Ángeles de la mañana (LAM), sin embargo el conductor del espacio, Ángel de Brito “escarbó” y quiso saber que piensa sobre las versiones incómodas de los problemas en la relación entre su hija y el futbolista.

“¿Cómo vivís vos los rumores de las fiestas, de que se separaron, de las infidelidades o de que está embarazada?”, lanzó De Brito en un móvil que tenía como protagonista a la actriz y ella le respondió: “Yo trato de mantener la calma. Ni siquiera averiguo o pregunto si es verdad o mentira. No le digo nada”, aseguró.

Sin embargo Cathy Fulop, admitió que la propia curiosidad de madre hizo que tuviera que consultarle a Oriana. “Más bien que cuando salieron esos rumores… Yo vi que ella era tendencia y le iba a preguntar. Le pongo ‘Ori’ en el chat y me dice ‘¿¡qué pasa, mamá!? No me gusta cuando me ponés ‘Ori’’. Ella ya sospechaba, como ‘mi mamá va a venir a preguntarme esta pelotudez’”, dijo de forma jocosa.

“Por más que no sea verdad, a ella la debe poner de malhumor. Yo me acuerdo cuando al Ova y a mí todo el tiempo nos divorciaban”, sentenció Fulop.