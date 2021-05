¡Bienvenido Donatello! Noelia Marzol y Ramiro Arias fueron padres

Durante la madrugada de este domingo Noelia Marzol se convirtió en mamá de Donatello. La noticia fue confirmada durante la mañana por su asistente, quien señaló que tanto el bebé como la bailarina de 34 años, están en óptimas condiciones. Horas más tarde, fue la también actriz, quien agradeció en redes.

"Noelia Marzol fue mamá por primera vez. Esta madrugada 4:58am llegó Doni por parto natural. Ambos se encuentran bien. Ramiro Arias, su marido, estuvo presente en todo momento”, twitteó Ale Benevento, su asistente de prensa confirmado la noticia.

Horas después fue la propia Noelia quien realizó un posteo en su cuenta de Instagram: "Nació Doni, noche 21 rompí bolsa. Vinimos al sanatorio y a las 04.58 nació por parto natural el amor de nuestras vidas" expresó la modelo.

Y agregó: "Rami ayudó al doctor a sacarlo mientras Claudia Lozano me enseñaba y contenía. Fue un proceso hermoso de principio a fin. Estoy intensamente agradecida a todos los profesionales que hicieron este momento único".

"Desde mi obstetra hasta cada uno de los médicos, doctores, camilleros, ecógrafos, partera, soy intensamente feliz" manifestó Marzol y continuó con los agradecimientos: "Gracias a todos por los mensajes. Me tomaré unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo. Está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neo, siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación!" y cerró "gracias por el cariño que me envían".