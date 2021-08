Video: padres entregan sus bebés a soldados para que escapen de Kabul

Después de que el gobierno del presidente Ashraf Ghani fuera destituido por los talibanes a inicios de esta semana, las imágenes y videos que circulan por redes sociales y medios de comunicación muestran al menos una parte de la crisis que atraviesa la población afgana. Ya se registraron fallecimientos de personas que cayeron de aviones intentando escapar, violentas represiones a protestas civiles y la situación en Afganistán se complica con cada día que pasa, mientras el grupo de extremistas al mando decide sus próximos pasos al frente del país.

En la mañana de este viernes, la cadena de noticias CNN compartió una filmación tomada en el Aeropuerto Internacional Hamid Kaszai, ubicado en Kabul, donde tropas de Estados Unidos e Inglaterra custodian la llegada y partida de aviones de evacuación.

La desgarradora escena muestra el momento en que dos personas alzan a un bebé llorando para entregarlo a los brazos de un soldado parado sobre el muro con alambres que delimita el perímetro del aeródromo.

Según pudo averiguar el diario The Sun, las decenas de familias presentes en el aeropuerto enfrentaron a soldados talibanes que las golpearon hasta que pudieron acercarse a las tropas de rescate. Una vez cerca del muro, madres y padres alzaron a varios bebés y niños para que los ingleses y americanos los llevaran a los aviones; lamentablemente, según relató un paramilitar inglés presente en el operativo, algunos cayeron sobre el alambre de púas y debieron ser rescatados.

“Las madres estaban desesperadas, estaban siendo apaleadas por los talibanes. Gritaban ‘salva a mi bebé’ y arrojaban los chicos hacia nosotros. Algunos de los bebés cayeron al alambre, lo que pasó fue horrible”, detalló el militar al diario inglés The Independent. “Al final de la noche, no hubo un sólo hombre entre nosotros que no estuviera llorando”.

El aeropuerto de Kabul es el único punto de la ciudad que no está completamente controlado por los talibanes, aunque los guerreros de esa fuerza militar sí custodian las inmediaciones. En el interior, hay alrededor de 800 soldados ingleses y 5.000 estadounidenses avocados a los operativos de rescate y evacuación, tanto de extranjeros como de afganos que trabajan como corresponsales de la Organización de las Naciones Unidas en Afganistán. Según los últimos reportes del Pentágono, la legión militar de Estados Unidos ha evacuado unas 7.000 personas desde el 14 de agosto.

En este complicado contexto, se espera que tanto las tropas inglesas como norteamericanas abandonen el país el 11 de septiembre por respeto a un acuerdo de retiro entre las naciones; no obstante, el presidente Joe Biden declaró recientemente que si aún quedan ciudadanos estadounidenses, las tropas se quedarán hasta sacarlos a todos.