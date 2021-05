The Lancet advierte que hay falta de información sobre la Sputnik V

La revista The Lancet reapareció con una publicación sobre la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, presentando datos muy diferentes a los que divulgó la primera vez.

En su momento, el medio especializado afirmó que la vacuna rusa presentaba el 90% de efectividad, lo que fue celebrado por varios países, incluida la Argentina porque tal resultado daba el respaldo científico necesario para avanzar con la campaña de vacunación. Sin embargo, ahora The Lancet alega que hay "serias preocupaciones" y "discrepancias en los datos" sobre la eficacia de la Sputnik V.

Por otro lado indica que los informes son deficientes y hay falta de información. "El acceso restringido a los datos dificulta la confianza en la investigación", comienza la publicación que luego agrega: "Es aún más grave si hay aparentes errores e inconsistencias numéricas en las estadísticas y los resultados presentados. Lamentablemente, esto parece ser lo que pasa en el caso del ensayo de fase 3 de la Sputnik V".

Los expertos que redactan el estudio afirman que se encontraron "datos problemáticos" en el ensayo y a eso se suma que las solicitudes que hicieron para acceder a los datos nunca fueron respondidas. Por su parte, desde Rusia ya anticiparon que no van a compartir la información sin la aprobación de todas las partes, entre ellas el Departamento de Seguridad.

Pero no sólo la preocupación está en los resultados de la fase 3, sino también en los protocolos que se usaron en el ensayo, como la forma de convocar, inscribir y designar a las personas que participaron.

El estudio de la revista médica más prestigiosa enumera diversos datos y resultados numéricos sobre los que existe preocupación porque presentaron inconsistencias. "Cuestionamos la exactitud de los datos reportados", expresa el informe, con el cual insistieron en que se haga pública la información de la vacuna porque es "primordial" para la claridad y discusión de todos los aspectos.

Rusia no tardó en responder y The Lancet, por supuesto, también publicó la respuesta desde el país, que asegura que la vacuna "cumple plenamente" los estándares y no presenta efectos adversos significativos, más que dolor muscular y fiebre.