Su novio 'no paraba de hablar', actuó drásticamente y ahora está presa

Un insólito crimen terminó con una mujer de 54 años presa en Florida, Estados Unidos. Se trata de Alvis Parrish, quien aparentemente no soportaba más la convivencia con su novio y no tuvo mejor idea que envenenarlo poniendo un fuerte medicamento en su limonada.

Las autoridades no tuvieron que investigar demasiado para averiguar lo que había hecho, ya que al acudir a la vivienda donde vivían ambos para asistir a la víctima escucharon su confesión a los gritos: "Si, lo hice porque no cerraba la boca. Hagan lo que quieran, pero si me llevan lo mataré", advertía Parrish mientras los efectivos policiales intentaban esposarla.

Aparentemente interesada en dar detalles, la culpable de este intento de homicidio contó que le había dado la dosis suficiente del antipsicótico Seroquel (usado en tratamiento de la esquizofrenia o el trastorno bipolar, por ejemplo) para lograr que el hombre se callara, pero sin que resultara fatal. Por eso, cuando los funcionarios llegaron a la vivienda, descubrieron que se encontraba en estado de aletargamiento y diciendo que se sentía "muy cansado" y que su limonada tenía "un sabor extraño".

Luego de la confesión de la mujer, el hombre fue trasladado de urgencia a un hospital zonal donde fue atendido. Cuando los policías revisaron el domicilio encontraron una botella de limonada con una sustancia en el fondo. El crimen de Parrish le costará enfrentar cargos por envenenamiento y deberá pagar una fianza de más de 50 mil dólares fijada por el juez de la causa, según informaron medios locales