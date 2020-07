La pandemia del coronavirus ha generado grandes debates en todo el mundo sobre qué hubiese sido mejor o no hacer, si se hicieron las cosas a tiempo en algunos países o no y otras discusiones pero por otro lado también hay un gran porcentaje de gente que por diversos motivos no cree que la enfermedad exista.

Aunque esta última opción ha sido repudiada con la gran mayoría, hay personas que creen que todo forma parte de un complot entre la OMS (Organización Mundial de la Salud) y las diferentes naciones que responden a esta y que el único objetivo es generar un nuevo orden mundial con el fin de cambiar la economía en todo el planeta.

Una de esas personas es Sebastián Salaverry, un empresario chileno que posee un camping en la localidad de Coquimbo y que ha revolucionado las redes sociales con sus posteos en la cuenta de Facebook de su emprendimiento respecto al COVID-19. Al expresar su idea sobre todo lo ocurrido en el mundo, simplemente definió todo como "es una operación psicológica".

Totalmente convencido de que todo pertenece a una farsa de la institución sanitaria mundial y apoyada por los países que la componen, el residente del vecino país fue muy tajante a la hora de justificar su idea sobre que no existe tal pandemia. "Los planes de estos gobiernos es resetear la economía y poner dinero virtual, quieren mantener a la gente en sus casas y alejadas de los campos que es donde están todos los recursos. Si dijeran todo esto de golpe nadie querría aceptar pero ellos traen esta solución para que te quedes en casa, renuncies a tus derechos y te convenzas de que ellos te protegen".

"La pandemia es como una estafa, la lanzan en invierno donde hay mucho colapso por el frio y te llevan a un estado de urgencia para actuar rápido, sin tener evidencia de nada, la OMS prohíbe hacer autopsias, es un dato clave para darse cuenta de que no es real la pandemia. Mi idea no está enfocada en la parte médica sino en como modificas la percepción de la gente."

Por otro lado, Salaverry también dio su opinión sobre las fotos de los diferentes países que debieron enterrar a sus muertos en fosas comunes y hasta en lugares que no estaban preparados para tal fin. Respecto a esto, manifestó: "Todo eso si lo comparas con las cifras que hay hasta hoy, no hay mas muertos, esa es la respuesta, estadística muestra que no hay ni mas muertos ni mas enfermos. Esto hace cuadrar que el COVID-19 equipara todas las otras enfermedades que había antes."

"Mostrar cuerpos y cementerios son campañas mediáticas que hacen los medios. Hicieron una limpieza en google porque todo lo que aparece es de 2020."

Finalmente, el empresario cerró su idea diciendo que "hay muchos doctores, enfermeros que coinciden con lo que pienso pero han sido censurados. las realidades las dan las cifras."