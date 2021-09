Se casó con una muñeca inflable y ahora se enamoró de un polémico objeto

La vida del fisicoculturista ruso Yuri Tolochko cambió en noviembre de 2020 cuando se casó con Margo, una muñeca inflable, pero meses después anunció su separación luego de confesarle a su mujer que le fue infiel con otras dos muñecas, Lula y Lola. Además, el deportista ahora contó que volvió a enamorarse perdidamente, esta vez del cenicero de un bar.

La mega fiesta de casamiento la compartió con 30 amigos y no faltó ningún detalle: la novia vestida de blanco, unos anillos de recién casados, la torta nupcial y la celebración posterior. Si bien, la insólita situación causó "sorpresa" entre la gente, el fisicoculturista admitió que él lo veía como algo totalmente normalizado.

Sin embargo, contrariamente a lo que el resto de personas pudieran pensar, se trataba de una relación consolidada. El propio Tolochko anunció la relación por la que posteriormente sería su prometida en mayo de 2018. Bajo la descripción de 'Aquí está mi bebé', compartió una foto que servía como presentación de Margo ante sus seguidores.

Su ruptura con Margo, Tolochko la describió en sus redes como una "decepción amorosa", y volvió a sorprender al anunciar que mantiene una relación sentimental con el cenicero, al declararle públicamente su amor:

“Me gusta el olor, la sensación del metal en mi piel. Es fantástico. Me gusta que toque mi piel, me excita, es lo que me atrae de este cenicero”, sostuvo.

Yuri llegó a un acuerdo con los dueños del bar para que le presten el objeto de metal en algunas ocasiones durante la noche.

“No quiero comprar un nuevo cenicero o que me lo regalen para siempre. Quiero seguir trabajando, ayudando a la gente. Amo esta historia”, posteó en redes y aclaró no pretende quedarse el objeto para él solo, si no que quiere compartirlo con el resto de los clientes del lugar.