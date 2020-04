Reino Unido registró un alarmante aumento de víctimas fatales

Un total de 823 personas murieron de coronavirus en hospitales del Reino Unido en las últimas 24 horas, casi el doble de las cifras registradas un día antes y cuando parecía que la curva de contagios comenzaba a aplanarse, informó el gobierno británico.



El lunes, el Ministerio de Salud registró 449 fallecimientos, el aumento diario más bajo de las últimas dos semanas.



El total de muertes ascendió a 17.337, mientras que la cantidad de positivos saltó a 129.044, de acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio.



Estas cifras solo se refieren a muertes ocurridas en hospitales del Reino Unido con diagnóstico confirmado de coronavirus, pero no incluyen a fallecidos en hogares y geriátricos ni los decesos que se sospecha fueron por el virus.



En ese sentido, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) del Reino Unido detalló hoy que 1.043 personas más murieron por coronavirus en geriátricos de Inglaterra y Gales en las cuatro semanas previas al 10 de abril, y que 466 fallecieron en sus domicilios en ese mismo periodo.



Mientras tanto, autoridades del sistema de salud pública británico (NHS) advirtieron hoy que la implementación del uso obligatorio de barbijos podría dejar al personal de atención médica sin protección personal (EPP por sus siglas en inglés) debido a la escasez que vienen denunciado.



Hoy se espera que el gobierno defina formalmente si los británicos deberán usar las mascarillas faciales o tapabocas, aunque una fuente ministerial aclaró que la prioridad será el sistema de salud.



Los principales asesores científicos del gobierno están analizando las evidencias sobre si las máscaras detienen la propagación del coronavirus.

La mayoría de los países que originalmente estaban en contra del uso de este tipo de protección ahora han cambiado de postura, y Estados Unidos, Alemania, Italia y España recomiendan su uso.



El alcalde de Londres, Sadiq Khan, fue el primero en solicitar a todos los londinenses que usen tapabocas, aunque no necesariamente barbijos quirúrgicas, en el transporte público.



Sin embargo, Chris Hopson, un director ejecutivo del NHS advirtió que debería haber "pruebas claras" para justificar su uso.



Dijo que asegurar los suministros para el personal del NHS en medio de una gran demanda global era "crucial".



La Organización Mundial de la Salud (OMS) también sostiene que no hay evidencia para apoyar el uso de los protectores por parte de la población en general.



Hasta el momento el NHS registró 49 fallecimientos entre el personal de salud, desde cirujanos hasta enfermeras, debido a la propagación del coronavirus en los hospitales, pero según los medios la cifra podría ser mucho mayor.



Según los familiares de los fallecidos, los profesionales de la salud no reciben equipos de protección adecuados para tratar los casos de coronavirus.