Reino Unido reportó otras 888 muertes y ya superó las 15.000

Las autoridades sanitarias del Reino Unido informaron que 888 personas fallecieron en las últimas 24 horas por coronavirus en hospitales, lo que eleva a 15.464 la cifra total de muertos por la COVID-19 en esa región europea.



La cifra solo se refiere a los fallecidos en centros de salud con diagnóstico confirmado y no incluye los decesos en geriátricos o casas ni las muertes sospechadas de haber sido por el virus, en momentos en que el Reino Unido atraviesa el pico de la curva de contagios.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, 357.023 personas fueron sometidas al test de coronavirus, de las cuales 114.217 han dado positivo, informó la agencia de noticias EFE.



Los nuevos datos se dieron a conocer mientras continúa la polémica por la escasez de equipo protector individual (EPI) para los sanitarios que atienden enfermos con la Covid-19 y, según algunas organizaciones benéficas, podrían acabarse este fin de semana.



Ante las intensas críticas que está recibiendo el Ejecutivo del primer ministro Boris Johnson, el ministro de Salud, Matt Hancock, animó ayer a las empresas a fabricar EPI, ya que la "alta demanda a nivel mundial" dificulta poder obtener los recursos necesarios.



El canciller británico, Dominic Raab, que reemplaza a Johnson mientras éste se recupera del virus, anunció el jueves que el Reino Unido extenderá tres semanas -hasta el 7 de mayo- las medidas de confinamiento a fin de evitar la propagación de la enfermedad.



También hoy en el Reino Unido, la reina Isabel II dijo que no desea un saludo con cañonazos para su cumpleaños, porque no sería apropiado durante la pandemia de coronavirus.



La monarca británica, que el martes próximo cumple 94 años, decidió que no hará ningún festejo público, ni siquiera el saludo de artillería que tradicionalmente recibe para conmemorar su nacimiento.



“Su Majestad se propuso que no se tome ninguna medida especial para permitir el saludo de cañones puesto que no lo siente apropiado en las circunstancias actuales", dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado.



Todas las comunicaciones con su familia, por teléfono o video, también serán privados, agregó la nota.



La reina ya subrayó la importancia de cumplir con las medidas de confinamiento en su mensaje por la Pascua, en el que dijo que "al mantenernos aislados mantenemos seguros a los demás".