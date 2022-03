Proponen crear una gran comitiva de personalidades para trasladarse a Kiev

La invasión rusa a Ucrania ha generado reacciones en los más diversos ámbitos, por lo general de rechazo al uso de la fuerza y en defensa de la integridad territorial del país atacado. Entre esas reacciones, llama la atención una pergeñada en nuestro país y por dos representantes de la oposición en el parlamento, como son los diputados Waldo Wolf y Gerardo Millman, en este último, además, con el antecedente de ser hijo de inmigrantes ucranianos.

Ambos dirigentes le enviaron una carta a la Unión Interparlamentaria Internacional, en la que invitan a llamar a todo tipo de organizaciones y dirigentes, con el objetivo de viajar a Ucrania, porque “hay que ir y no huir”, sostienen.

Millman explicó en detalle la iniciativa en diálogo con el programa Enfoques, de FM 91.7: “Efectivamente, junto al diputado Wolf y la presidenta de nuestro partido, Patricia Bullrich, con unos 40 legisladores de la Argentina, senadores y diputados, integrantes del Mercosur, diputados de Venezuela, de Bolivia, de México”, y agregó: “Nos estamos comunicando con organismos internacionales, con la OEA, con la Unión Interparlamentaria Mundial, e inclusive, lo hemos dirigido una carta, que hoy se desarrolló en Ginebra la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, que la preside la Argentina –el embajador Villegas–, para que ellos nos ayudan a hacer esta convocatoria, que incluye a parlamentarios de todo el mundo y, además, a organizaciones no gubernamentales por la paz, premios Nobel de la Paz, figuras del espectáculo, del deporte”.

La propuesta se efectivizaría juntándose en caravana desde alguna de las fronteras, por ejemplo, la de Polonia y en una caravana pacífica, miles de personas reconocidas de todo el mundo, vayamos a Kiev “y nos paremos con nuestra humanidad, solamente con nuestra humanidad, a detener la guerra. Creo que, de esa manera, vamos a evitar los bombardeos sobre la capital y sobre el resto de Ucrania, y terminar de generar condiciones para que la paz vuelva adonde nunca ha debido dejar de estar”.

La posición del gobierno

Consultado sobre las distintas voces que se han expresado desde el Gobierno nacional, cuidándose de usar la palabra invasión, el legislador opinó: “Bueno, tenemos dos posiciones, como todo en este Gobierno: también las tiene con el acuerdo con el Fondo Monetario, y las tiene con este conflicto”.

Destacó que hasta ayer “había una posición monolítica en no reconocer la invasión, no reconocer el retiro de las tropas rusas de Ucrania, no pedir el respeto a los derechos humanos”, pero agregó: “Hoy saludablemente –creo que no le quedaba otra– el canciller Cafiero en Ginebra, en esta reunión que decía de la Secretaría de Derechos Humanos, se manifestó como una invasión, así que inclusive de los Estados Unidos han agradecido la nueva posición de la Argentina”.

Puntualmente, sobre lo publicado ayer por Cristina Fernández, Millman evaluó: “En su comunicación de ayer no repudia la invasión, no pide el retiro de las tropas, no pide el cese del fuego, solo habla de su situación, su gobierno, Malvinas, habla del doble estándar de las grandes naciones, cosa que es cierto, hay un doble estándar, pero para ella también lo hay, pide para la Malvinas lo que no pide para Ucrania”, y fue más allá afirmando que, “además, miente, porque habla de la posición que ha tenido su gobierno, y la Argentina, meses atrás, en Naciones Unidas, en el tema Ucrania, ya se había obtenido ponerse el lado de Ucrania”.

Guerras híbridas

“Esta es una guerra que, para la mayoría de los argentinos, parece que comenzó hace pocos días”, sostuvo el diputado, “pero, en realidad, hace varios años que se lleva adelante, porque hoy las guerras son híbridas, no son solo lo que se ve en términos de movimientos militares, y Ucrania ha recibido por parte de la Federación Rusa 5.000 ataques cibernéticos desde 2014 al 2019”.

Y explicó que por “la anexión de Crimea, estos ataques, han producido una pérdida del PBI de Ucrania de 280.000 millones de dólares. Imagínense que la deuda que discute la Argentina son solo 44.000, comparado 480.000 millones, y eso también ha producido muerte porque la desconexión de un hospital ha impedido que se usen los quirófanos, la imposibilidad que funcionen las bancos en Ucrania ha hecho gente no pudiera comprarse remedios, ha generado colisiones en los trenes”.

Para Millman: “Desconocemos nosotros como funciona, pero el hackeo de los sistemas de seguridad de otro país, de sus sistemas financieros, son tan peligrosos como la guerra militar convencional, y eso es lo que se está viendo en Ucrania y comenzó mucho antes”.

Las sanciones

En otro tramo del diálogo, Millman se refirió a las sanciones económicas tomadas contra Rusia, evaluando: “Por supuesto que las medidas de intercambio comercial afectan, esto que hizo la comunidad occidental de apagar el sistema de participación en los mercados financieros también reproduce daños a los propios países. En Alemania, las empresas tienen muchos capitales invertidos en la Federación Rusa, por lo tanto, los capitales alemanes que están en Rusia no pueden trasladar sus regalías, o sea, que no es gratis para nadie. Yo creo que la Argentina debería hacer lo mismo. Nosotros lo pedimos ya en el Congreso de la Nación, hemos presentado proyectos para que el Congreso se expida en esos términos”.

Finalmente, se le consultó sobre quien garantizaría la seguridad de una comitiva como la que propone, e indicó: “No le tengo miedo a la seguridad. Si nosotros vamos a reunir las personalidades que yo le digo, el Ejército ruso, la Federación Rusa, se va a encontrar inviabilizado de poder este atacar la seguridad, no creo que quiera pasar por la condena mundial que significaría atacar a un Messi, a un Ronaldo, a un Bono (cantante de U2), a un premio Nobel de la Paz que la propia Federación Rusa ha condecorado”.