Los argentinos que recibieron la Sputnik V no podrán entrar a España

España fue el segundo destino turístico a nivel mundial antes de la pandemia y luego, como tantos países, se vio totalmente afectado. Ahora se prepara para recibir de nuevo a los viajeros, ya que desde el 7 de junio reabrirá las fronteras y dejará entrar a cualquier persona que tenga al menos una dosis de una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Venga del país que venga", afirmó el presidente Pedro Sánchez. Pero no es tan así, sino que esta apertura no es para todos. Como debe ser una vacuna aprobada por la OMS o por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), los argentinos que hayan recibido la Sputnik V, no podrán ingresar al país.

Pedro Sánchez

Los sueros habilitados por estas entidades, hasta el momento, son AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech, Janssen y Sinopharm. Esto no quiere decir que la vacuna rusa no esté aprobada para su uso, sino que aún no es reconocida por la OMS y la EMA, por lo que el requisito para entrar a España no se cumple.

Además, aquellos argentinos que se hayan vacunado con AstraZeneca o la Covishield (la versión india de AstraZeneca) podrán pasar la frontera pero sólo si recibieron las dos dosis, a diferencia de otros ciudadanos que solo deben tener una.

En ese sentido hay que tener en cuenta que en Argentina, 8 de cada 10 personas aún no reciben la segunda dosis, según los datos publicados por el sitio Our World in Data.

Durante su visita a la Feria Internacional del Turismo (FITUR) en Madrid, el presidente Sánchez comunicó: "Desde el 7 de junio todas las personas vacunadas y sus familias son también bienvenidas a nuestro país con independencia de su lugar de origen".

Así, aclaró que las personas de aquellos países con los que no se mantiene "plena libertad de movimiento" deberán ingresar y circular con un certificado de vacunación.

Sin embargo, desde el 24 de mayo permitirá la entrada de británicos "sin restricciones y sin requisitos sanitarios". A su vez, podrán viajar los turistas provenientes de países considerados "seguros", como Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia, Ruanda, China, Reino Unido y Japón.

Con estas medidas, España busca atraer a unos 45 millones de extranjeros en 2021 para afrontar la crisis económica. Para este verano, estiman que llegarán entre 8,5 y 10 millones de turistas.

Además, Sánchez confía en el uso del Certificado Digital UE Covid, lo que calificó como un "hito". El jefe de Gobierno aclaró que no es un pasaporte ni un requisito para viajar, pero sí un mecanismo para facilitar el turismo, el tránsito y la movilidad mediante un código QR, que sería "sencillo, gratuito y universal".