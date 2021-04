La irónica crítica de Bolsonaro y la respuesta de Alberto Fernández

El anuncio de Alberto Fernández sobre las nuevas restricciones desde este viernes no solo vino acompañado de un nuevo bono de emergencia de $15.000, sino también de movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y una ola de críticas y mensajes en las redes sociales, en rechazo a sus dichos sobre la "relajación" del sistema de salud, entre otras frases.

A ellos se sumó el presidente Jair Bolsonaro, quien envió un mensaje irónico al presidente argentino a través de su cuenta de Twitter. El tuit de Bolsonaro se refirió justamente a la restricción de circulación a partir de las 20 horas.

"El Ejército Argentino en las calles para mantener al pueblo en casa. Toque de queda entre las 20 horas y las 8 horas. Buen día a todos", escribió el presidente brasileño, apuntando una vez más a Fernández y sus políticas.

Poco tiempo después se dispararon miles de mensajes en la red social aludiendo al ejército y lo que dijo Bolsonaro de Argentina. Entre memes y algunos enojos, también aprovechó a "tuitear" el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para rechazar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

"Rechazamos totalmente la participación del ejército y de las fuerzas federales en las calles si esto no está coordinado como corresponde y ajustado a las leyes vigentes, como siempre hicimos. La Ciudad es tan autónoma como el resto de las provincias. Y siempre vamos a defenderla", afirmó.

Después, el propio Alberto Fernández dio una extensa entrevista a Radio 10 en la que no se privó de responderle a su par de Brasil, mientras aclaró que tal información es falsa. "En Argentina no hay toque de queda; en Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior", aseguró y agregó: "Les he pedido que me ayuden a montar postas sanitarias para que podamos aumentar los testeos y atender alguna situación que sea necesario atender".

"Habría que explicarle un poco a Jair Bolsonaro cómo funciona la Constitución", remató Fernández. A pesar de la aclaración, en las redes continúa el repudio por sus dichos sobre el ejército.

¿Estará el ejército controlando las calles del AMBA?

El presidente dijo en su anuncio que "las Fuerzas Armadas estarán afectadas al control de las nuevas medidas sanitarias". En ese sentido, indicó que controlarán los test PCR, el alcohol y el cuidado "que el momento sanitario exige".

A raíz de sus palabras, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, aclaró que las Fuerzas Armadas no harán "control ciudadano, sino asistencia sanitaria", porque "el orden ciudadano le corresponde a Seguridad, no a Defensa". A su vez aseguró que "no habrá tanques en las calles" y que las tareas serán realizadas sin portación de armas.

A su vez apuestan a los médicos y enfermeras militares, como también sus hospitales, a instalar nuevos puestos de testeos y a seguir con tareas que ya hacía el ejército en "apoyo a la ciudadanía", como reparto de alimentos, suministros, entre otras cosas.