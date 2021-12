La guerrilla secuestró a su mujer: huyó con sus hijos a la Argentina

Un hombre colombiano llegó al país luego de escapar de la guerrilla de Colombia, que se llevó a su esposa. Necesita ayuda para rehacer su vida y darles un hogar a sus hijos.

Las guerrillas, ejércitos de ocupación local y poderes armados que compiten por el control de las regiones menos densamente pobladas del país, han causado la muerte de miles de personas en los últimos años.

Róbin, es colombiano, vivía junto a sus hijos y su esposa en Putumayo, Colombia, hasta que a mediados de septiembre tuvieron que salir del país con lo que tenían puesto y sin nada.

Al llegar a la Argentina, se radicaron en de Jujuy. "Tenemos una protección internacional y somos reconocidos como víctimas del terrorismo que hay en mi país", sostuvo en diálogo con el medio Todo Jujuy.

En la provincia norteña recibieron la contención de la organización Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) que les brindó asesoría legal para poder instalarse.

"Recibimos una ayuda económica que nos sirvió para pagar el alojamiento, pero ya no tengo recursos por eso llamamos a la solidaridad de la gente para no quedar en la calle con mis hijos. En este momento no tenemos ningún recurso", añadió.

El hombre busca un trabajo para poder mantener a sus dos niños de 5 y 7 años, ya que debieron huir cuando el grupo armado se llevó a su mujer.

Por su parte, el joven busca poder instalarse de forma definitiva con sus hijos en Jujuy y agregó: "Después de tanto dolor que pasaron mis hijos, pido volver a comenzar, vivir y poder trabajar. Ellos sufrieron mucho y se merecen un futuro mejor, la gente acá nos recibió muy bien y pedimos de corazón que nos colaboren".

Para colaborar con esta familia con un lugar en donde puedan dormir, comida, ropa o con un trabajo para el padre, pueden comunicarse al siguiente número de teléfono: 3885288776

Qué son las guerrillas

Las guerrillas son grupos de extrema derecha, que se multiplicaron en la década de 1980 y tienen su origen en la promulgación de la Ley 48 de 1968, a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales.

Los grupos guerrilleros que actualmente operan en el país son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL) y tuvieron su origen en los años sesenta.

Las guerrillas liberales surgidas como reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador (1946-1953), que incluyó el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán (abril de 1948), hecho que dio origen a una revuelta popular que se conoce como 'El Bogotazo' y a un largo periodo de violencia liberal-conservadora que dejó un saldo trágico de cerca de 300 mil muertos.