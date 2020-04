Italia redujo la cantidad de muertes por primera vez en un mes y medio

A horas de que el premier Giuseppe Conte anuncie esta noche la flexibilización de la cuarentena a partir del 4 de mayo, Italia informó este domingo que 260 personas murieron por coronavirus en las últimas 24 horas, el número más bajo desde el 14 de marzo -cuando se registraron 175 decesos-, elevando el total a 26.644.

El Departamento de Protección Civil expresó que si bien la cantidad de personas infectadas tuvo un ligero aumento por primera vez en la semana, con 256 enfermos hasta alcanzar los 106.103 positivos actuales, el país consolidó la tendencia a la baja en la cantidad de internados y en terapia intensiva que sostiene hace días.

Esta semana, Italia consolidó una tendencia de descenso en los casos positivos de coronavirus y el registro diario de más personas curadas que nuevos contagios.

La difusión de los datos, que marcan el firme descenso de la curva de contagios, se da a horas de que Conte anuncie en una conferencia de prensa prevista para las 20.20 de Italia (15.20 de Argentina) que flexibilizará la cuarentena a partir del 4 de mayo, aunque "sin plena libertad de movimientos", según adelantó al diario Repubblica.

"Todavía no estamos en las condiciones de asegurar una plena libertad de movimientos, pero estamos estudiando una flexibilización de las actuales restricciones más rígidas", agregó el premier.

"Ya he anticipado que no será un 'todos libres'. Lo haremos de forma de consentir mayores movimientos, pero conservando todas las garantías para la prevención y la contención de los contagios", aseveró.

En ese marco, Conte avanzó que las escuelas "son muy importantes" y que abrirán "en septiembre", luego de la tradicional pausa estival que todos los años cierra los establecimientos en julio y agosto.

En 2019, por ejemplo, las escuelas de la región Lazio (donde se encuentra la capital Roma), iniciaron las clases el 16 de septiembre.

Además, el premier planteó que la reapertura de bares y restaurantes no será el 4 de mayo, aunque quizás desde ese día queden habilitados para funcionar con modalidad de entrega a domicilio.

Conte agregó que el gobierno estudia que sectores de la economía "estratégicamente" importantes puedan empezar pronto a producir, más allá del régimen de habilitaciones locales que ya dio luz verde a casi 200.00 empresas en todo el país.

Sin embargo, el presidente designado de la confederación de industriales del país, Carlo Bonomi, planteó hoy en declaraciones radiales su preocupación porque "ya se está llegando a la fecha del 4 de mayo sin saber aún cuál será el método" para la salida de la cuarentena.

Según el diario Corriere, la flexibilización del aislamiento incluirá la reapertura de fábricas a partir del 4 de mayo, la de negocios de venta al público el 11 y los bares y restaurantes, siempre que cumplan con las nuevas medidas de distanciamiento que anunciará el gobierno, desde el 18.