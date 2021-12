Horror en EEUU: era víctima de bullying y se suicidó a los 10 años

El caso de Isabella “Izzy” Tichenor conmociona a Estados Unidos y el mundo por el fatídico desenlace de una historia de sufrimiento en la que nadie prestó la atención necesaria. La niña, que tenía 10 años y era víctima de bullying en su escuela de Salt Lake City, en el estado de Utah, se suicidó en su casa luego de reiterados pedidos de ayuda a las autoridades del establecimiento.

La madre de la menor, Brittany Tichenor-Cox, contó que había hecho varias denuncias ante la docente del grado y los directivos del instituto escolar para advertir los maltratos sufridos por su hija, quien era autista y además la única estudiante afroamericana del curso.

El efecto de los constantes acosos y burlas que sufría Izzy tenían su correlato puertas adentro de su hogar, según lo relatado por su madre. Una mañana, descubrió que su hija intentaba rociarse desodorante ambiental en el cuerpo antes de ir a la escuela; cuando le preguntó por qué lo hacía, la niña le contó que un compañero le dijo que "apestaba" luego de que la maestra les indicara que debían ducharse todos los días.

Después de averiguar un poco más, entendió que su hija sufría bullying de manera permanente y especialmente en tono racista. El espesor de sus cejas y un lunar en su frente que tenía su hija, detalló, eran objeto de burlas para los niños del quinto grado de la escuela estadounidense. Pero a pesar de haber llevado el caso a la dirección de la escuela, la situación fue dejada de lado por la institución.

"Cuando lloraba para que alguien me ayudara o hiciera algo, nadie siquiera aparecía para darle apoyo. Es muy doloroso saber que mi bebé era acosada el día entero de escuela, desde el momento en que la dejaba ahí hasta que la iba a buscar" lamentó Tichenor-Cox, en una entrevista con The Associated Press.

La trágica muerte de la niña se produjo a semanas de que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informara de la existencia de un patrón descubierto en un estudio reciente el cual indicaba que los estudiantes negros y los asiáticoestadounidenses en el Distrito Escolar de Davis en Farmington, Utah, fueron acosados ​​durante años y los funcionarios ignoraron deliberadamente las quejas de padres y estudiantes. Dicha investigación había iniciado en 2019 y los resultados fueron publicados en octubre de este año.

El caso de Tichenor impactó en la sociedad estadounidense en un contexto de continuas denuncias por racismo en clase y bullying a niños con autismo frecuentes en todo el país. En efecto, la denuncia de la madre de Izzy fue contra el el Distrito Escolar Davis, el cual había recibido un llamado de atención del DOJ por no tomar medidas contra la discriminación racial.

"Izzy era una niña feliz. Era una niña feliz, le iba bien en la escuela. Todo lo que quería era estar conectada con familiares y amigos", contó el abogado Tyler Ayres a CNN antes del funeral de la menor, planeado para el sábado por la mañana.