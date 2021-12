Gabriel Boric es el nuevo presidente electo de Chile

A poco más de una hora del cierre de los comicios del domingo 19 de diciembre y con más del 50% de mesas escrutadas, los primeros informes del recuento oficial de las elecciones presidenciales de Chile indican que Gabriel Boric se impone de manera irreversible sobre José Antonio Kast y gobernará el país entre 2022 y 2026.

El triunfo del candidato de Apruebo Libertad fue reconocido rápidamente por el líder del Partido Republicano, quien llamó a su contrincante pare felicitarlo y compartió dicho diálogo en su cuenta de Twitter.

"Acabo de hablar con Gabriel Boric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el Presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero", expresó el líder del Partido Republicano en sus redes sociales a las 19.19. El presidente en funciones, Sebastián Piñera, también felicitó a quien será su sucesor en el sillón de O´Higgins mediante una videoconferencia pública en la que participaron ambos.

"Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas. De quienes me votaron, de quienes no lo hicieron y de quienes no fueron a votar. Creo que es importante en este momento que desde la Primera Magistratura seamos capaces de interpretar a todo Chile. Para eso es importante entender que los acuerdos tienen que ser con la gente" expresó Boric, quien cumplirá 36 años en febrero y será el presidente más joven de la historia de Chile.

Según los primeros recuentos oficiales, el candidato izquierdista fue votado por el 54,72% del electorado, mientras que el conservador obtuvo el apoyo del 45,28%.