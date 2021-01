Fanáticos de Trump generaron graves incidentes en el Capitolio

Lo que debía ser un trámite para certificar la victoria presidencial del opositor Joe Biden se convirtió en la escena más temida a lo largo de los últimos años de Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Manifestantes nacionalistas tomaron el Capitolio y generaron graves incidentes en el interior del Senado donde varios legisladores debieron ser evacuados. Incluso por los disturbios se registró un fallecido.

Las autoridades decidieron suspender el acto y cerrar el edificio luego de que miles de simpatizantes del mandatario saliente Donald Trump rompieran el cerco de seguridad, tomaran las escalinatas y la entrada del Capitolio y hasta ingresaran a los recintos de las dos cámaras.

La tensión hacia la tarde escaló a tal punto que el propio Trump presionó por Twitter a su vicepresidente y el hombre encargado de liderar la sesión conjunta de la certificación, Mike Pence.

"¡Hazlo Mike, es tiempo de tener un coraje extremo!", tuiteó Trump y su vicepresidente le respondió con un breve comunicado en el que explicó que no tenía "la autoridad unilateral" para rechazar los votos emitidos en diciembre por el Colegio Electoral.

"Nunca nos rendiremos. Nunca aceptaremos" la derrota, "vamos a detener el robo", prometió el mandatario a exactamente dos semanas de tener que entregar el poder.

Y luego en Twitter pareció romper con su vicepresidente: "Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución".

No está claro si hubo una orden de no reprimir -la Policía local informó solo 13 detenciones-, pero lo cierto es que las fuerzas de seguridad no reaccionaron una vez que los manifestantes entraron al Capitolio.

Alberto Fernández apoyó a Biden en redes

Luego de todo lo ocurrido y haber visto los disturbios que se generaron en donde incluso perdió la vida una mujer que recibió un disparo, el presidente Alberto Fernández publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter manifestando su repudio por lo ocurrido y mostrando su apoyo al presidente electo Joe Biden.

"Manifestamos nuestro repudio a los graves hechos de violencia y el atropello al Congreso ocurridos hoy en Washington DC. Confiamos en que habrá una transición pacífica que respete la voluntad popular y expresamos nuestro más firme respaldo al Presidente electo @JoeBiden" dice el mensaje.

Los disturbios: