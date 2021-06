España indulta a independentistas catalanes presos desde 2019

La medida fue anunciada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez quien afirmó que “es la mejor decisión para Cataluña y España, y la más conforme con el espíritu de concordia y convivencia de la Constitución”. Seis de los líderes habían sido condenados a prisión bajo el cargo de sedición en 2019, mientras que otros tres fueron declarados culpables por desacato y encarcelados posteriormente.

El perdón gubernamental se concretó luego de que el asunto fuera sometido a debate en el Consejo de Ministros, aunque el primer mandatario español ya había adelantado el resultado final ayer. El órgano conformado por el presidente de Gobierno, los vicepresidentes y ministros alegó que el indulto responde a “razones de utilidad pública” de acuerdo a la necesidad de "restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española”.

La resolución oficial ha generado indignación en gran parte de la opinión pública que repudia al independetismo catalán, postura que se manifestó en repetidas protestas multitudinarias por las calles de Madrid y otras ciudades españolas.

Al momento de anunciar la oficialización del indulto, Pedro Sánchez resaltó que la decisión no cuestiona los fundamentos jurídicos con que el Tribunal Supremo se expidió al condenar a los nueve políticos catalanes. Por lo tanto, los indultos serán parciales, lo que significa que se anulan las penas de prisión pero se mantienen la inhabilitación de los condenados para ejercer cargos públicos. Entre tanto, la liberación de los líderes independentistas deberá esperar a la firma del indulto por parte del Rey de España.

Una vez en libertad, los indultados quedarán condicionados a no cometer otros crímenes en un tiempo determinado, situación en la cual las penas serían restablecidas. En este sentido, el primer mandatario español remarcó que la medida “no exige que los beneficiados cambien sus ideas”, ya que “no fueron sancionados por las ideas sino a por sus actos contrarios a la legalidad democrática”.

Entre los próximos a ser liberados se encuentran el ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, sentenciado a 13 años de prisión, los ex miembros del parlamento catalán, Dolors Bassa y Jordi Turull, el diplomático Raül Romeva, los ex ministros catalanes Joaquim Forn y Josep Rull, además de los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

“Pretendemos abrir un nuevo tiempo de diálogo, tender puentes de concordia entre personas que estamos muy alejadas de lo político pero que no podemos ignorarnos”, expresó el presidente Sánchez.

Rechazo de la oposición española

Una vez anunciado el indulto, referentes de partidos opositores como VOX, Partido Popular y Ciudadanos, expresaron su repudio ante la decisión del Ejecutivo. La líder de centro-derecha madrileña, Isabel Díaz Ayuso, manifestó que el perdón a los independentistas significa "una humillación para España", y que "lejos de traer armonía, fomenta el separatismo y la división social".

Por su parte, funcionarios de VOX aseguran que se trata de un “insulto a los españoles”, y pidieron “una revuelta judicial” para detener los indultos. Anunciaron que recurrirán a los tribunales para demorar la liberación de los nueve presos.