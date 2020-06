El revuelo en las redes llegó a ser tendencia en Twitter. El hastag #ovnisenargentina estuvo un largo tiempo enloqueciendo a todos los argentinos que no paraban de ver luces en el cielo y pensaron desde lo mejor a la mayor catástrofe del mundo. Pero con el correr de las horas SpaceX se encargó de terminar con el ministerio.

No... no eran OVNIS (objetos voladores no identificados) sino que la compañía espacial envió al espacio 58 satélites de su proyecto Stalink. ¿El objetivo? Crear una red de internet con gran velocidad y que se puede utilizar a nivel global. Este envío se caracterizó por estar acompañados con tres satélites más pequeños para observar la Tierra Skysat.

SpaceX: todo sobre el envío al espacio que enloqueció a todos

Cerca de las 6.21 de la Argentina, muchos observaron extrañas luces en el cielo y comenzaron a deslizarse todo tipo de teoría en las redes sociales con fotos, videos y todo lo que estaba al alcance. Pero SpaceX se encargó de aclarar todo. Se trató de un nuevo envío en manos del magnate Elon Musk, quién mandó al espacio estos 58 nuevos satélites. Con estas cifras se alcanzó un total de 540 enviados al espacio desde que comenzó todo el proceso allá por mayo del 2019.

Posado en una plataforma sobre el Océano Atlántico, a algunos kilómetros de Cabo Cañaveral, el Falcon 9 B, que tiene la particularidad de ser reutilizable, tomó posición y propulsó a estos elementos con destino final el espacio.

Fue el segundo envío de Starlink hacia ese destino y se espera que en otro momento sean más. Los mismo no tienen fecha confirmada aún.

El plan de Elon Musk: internet del futuro

El objetivo principal de Musk es poder costear la llegada del hombre a Marte para poder estar más cerca de concretar su idea final: que las personas vivan en otros planetas. Al principio parecía una veradera locura pero con los envíos que se han realizado cada vez el plan parece menos imposible. Y esto se acrecentó luego de ver como los astronautas Douglas Hurley y Robert Behnken pudieron acceder a la EEI en un vuelo de prueba respaldado por SpaceX.

Si todo saliera bien, la NASA también estaría interesado en utilizar este mismo proceso para poner llegar nuevamente a la Luna y colocar los pies de sus hombres en dicha superficie, como también alcanzar al planeta rojo.