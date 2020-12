Cyber Monday: últimas horas para comprar con los mejores descuentos

Con el pasar de los años la gente se ha ido acostumbrado a comprar por internet con descuentos especiales en los días que se generan esas promociones como los del Amazon Prime Day o el Black Friday.

Esos días, mucha gente aprovecha par adquirir los artículos que estaban buscando a un mejor precio, e incluso han aprovechado para adelantar las compras navideñas y ahorrar unos buenos pesos. Una vez pasados esos eventos se podría pensar que todo se calma en cuanto al consumo y las ofertas, pero el ritmo no para y se presenta una nueva oportunidad de conseguir grandes descuentos ya que lleva el Cyber Monday internacional.

Al ser un evento completamente virtual se puede comprar desde cualquier lugar del planeta y lo que uno adquiera llega hasta la puerta de casa.

¿Cuándo es el Cyber Monday?

Con la popularización y el éxito del Black Friday en Estados Unidos, los comercios en internet quisieron sumarse a la ola de estas jornadas de consumo y, allá por el año 2005, decidieron organizar un día dedicado exclusivamente a los descuentos a través de la red y así fomentar las compras online. De este modo, se fijó la fecha para el Cyber Monday al lunes posterior al llamado 'viernes negro', por lo que este año cae el lunes 30 de noviembre.

Aunque este fue el motivo de su nacimiento, dada la repercusión que tienen este tipo de eventos, cada vez son más los comercios físicos que se suman a esta jornada, incluso alargando las ofertas del Black Friday para hacerlas coincidir con las del lunes. Esto tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, ya que en muchas ocasiones los productos rebajados son aquellos que 'sobran' del viernes, por lo que a veces la variedad no es muy amplia.

En definitiva, esta nueva oportunidad para disfrutar de suculentos descuentos puede ayudar a ahorrarse unos cuantos euros de cara a la Navidad, pero eso sí, con la precaución que ha de tenerse siempre que se realizan compras a través de internet, intentando adquirir productos de sitios seguros y recurrir a modalidades de pago como Pay Pal para evitar las estafas online.

Tiendamia: cómo comprar puerta a puerta en Estados Unidos y que llegue a la Argentina

Tiendamia es un marketplace que agrupa productos de Amazon, eBay y Walmart. La compañía opera en varios países de la región y permite acceder a miles de productos del exterior. Al comprar en Tiendamia es posible no solo acceder a una amplia gama de productos sino también a facilidades de pago: el sitio permite pagar en pesos, con cuotas congeladas y con tarjeta de crédito.

A través de esta plataforma, se pueden conseguir diferentes productos que también se entregan en mano a los clientes con diferentes servicios de courier. La diferencia es que en este caso el usuario puede optar por la entrega del Correo y debe llenar los formularios pertinentes.

Por el Cyber Monday, entre los productos destacados pueden encontrarse computadoras, auriculares inalámbricos, videojuegos para PlayStation, relojes inteligentes, televisores, teléfonos celulares de alta gama y hasta aspiradoras robot.

Detalle a tener en cuenta al comprar en Amazon desde la Argentina

Hay que tener en cuenta que toda compra que se realiza al exterior tiene los dos impuestos extra de estos tiempos: el recargo del impuesto PAÍS de 30% y 35% de descuento a cuenta de ganancias. O sea que a los precios expresados hay que sumarle esos porcentajes. Igualmente, los productos indicados o no se consiguen en la Argentina o incluso con los impuestos quedan por debajo de los valores locales.

Además, las compras en dólares con tarjeta restan al cupo mensual. Si se gasta US$ 50 en una compra, solo se podrá comprar US$ 150 en el banco para ahorro. Si, por ejemplo, se gasta US$ 300, es decir el precio excede el cupo de US$ 200, el mes próximo solo se podrá comprar US$ 100.