¿Cuáles son los 10 países del mundo que no celebran la Navidad?

La llegada de Papá Noel, la conmemoración del nacimiento de Jesús o simplemente el encuentro familiar, más allá de las creencias, sobre todo en estos tiempos de pandemia, se celebra en todo el mundo, pero hay 10 países que no llevan a cabo la tradicional fiesta por orden del Gobierno o por motivos religiosos.

La mayoría de aquellos lugares son por cuestiones del deber culto y muchos hasta tienen prohibido colocar adornos alusivos a la fecha y celebrarlo tanto de manera pública como privada. Esto puede derivar en penas de prisión o hasta perder la vida.

Seguro a todos nos resulta raro pensar que hay lugares en el mundo donde prohíben que las personas lleven a cabo las festividades de diciembre, ya que muchos lo consideran como las fiestas de reencuentro y para pedir nuevos deseos para el próximo año.

A continuación se dará a conocer los 10 países que no se celebran la Navidad, aunque en alguno de ellos hay ciertas excepciones.

Corea del Norte

El país de la dinastía Kim es uno de los mayores impulsores de que no se tiene que llevar a cabo la festividad y por este motivo muchos estadounidenses señalan que Kim Jong Un es el “Grinch” que se robó la navidad.

En este mes el país lo único que festeja es el cumpleaños de Kim Jong-Suk, abuela fallecida de Jong Un, que resulta ser el mismo 25 de diciembre. La Navidad ha sido prohibida desde el comienzo de la dinastía en 1948 y cualquier práctica religiosa o ceremonia festiva espiritual por parte de un individuo o grupo de personas corre el riesgo de encarcelamiento o de sanciones más drásticas.

Pese a dichas “amenazas” por parte del gobierno, muchas comunidades cristianas que sobreviven en el país celebran Navidad de manera ilegal en áreas remotas.

Somalia

La población del país es totalmente musulmana y por los conflictos de larga data generó que la sociedad sea inestable permitiendo el egreso de los habitantes a otros lugares como África, Asía y Europa.

Esto trajo consigo que aquellos habitantes que regresaron al país introdujeran nuevas costumbres a Somalia y por este motivo en 2009 el gobierno adopto la Sharia, la ley musulmana como religión de Estado y en 2015 prohibieron cualquier celebración o evento por fuera de esta. Aun así, esta prohibición no abarca a los extranjeros ya que solamente puede reunirse en sus hogares.

“Todos los eventos relacionados con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo son contrarios a la cultura islámica, lo que podría dañar la fe de la comunidad musulmana. Que los musulmanes celebren la Navidad en Somalia no es lo correcto, esas cosas son similares al abandono”, dijo Mohamed Khayrow, jeque de Somalia, en 2015.

China

Este país suele tener diversas restricciones a celebraciones culturales provenientes de otros lugares y la Navidad no es un caso aparte. Desde 2018 el gobierno ordenó que la población solo deberá promover las festividades de la cultura China y nos las celebraciones occidentales.

En algunas ciudades se clausuran aquellos negocios que vendan artículos navideños o saluden a los cristianos que sí celebran la Navidad. “Tenemos miedo de reunirnos en público porque han sido designadas como reuniones ilegales”, dijo un pastor de Shandong a la “Rfa” en 2019.

En estos momentos China alberga a unos 68 millones de protestantes, de los cuales 23 millones adoran en iglesias afiliadas al Estado, y unos nueve millones de católicos, 5,7 millones están en organizaciones patrocinadas por el Estado.

Xi Jinping considera que el cristianismo es una religión extranjera muy peligrosa ya que creen que son infiltraciones de fuerzas hostiles occidentales.

Israel

En el país no se celebra la Navidad como tal, en el sentido de la espera de la llegada de Papá Noel, si no que realizan una fiesta llamada Hanukkah, que conmemora la victoria de los macabeos sobre los griegos y la purificación del templo.

Recordemos que Israel es la cuna del cristianismo y en estas fechas lugares como Belén, Nazaret o Jerusalén reciben muchos extranjeros para recorrer las ciudades y la historia detrás de ellas.

Arabia Saudita

La navidad en el país musulmán está totalmente prohibida y el gobierno estableció que toda persona que celebre o realice algún evento sobre esta fecha serán detenidos por la policía religiosa. Aun así, hay una pequeña población católica que, en secreto, como la mayoría de los países que prohíben la Navidad, realizan festejos.

En 2015 el jeque Mohammed Al-Oraifi ordenó que ningún musulmán puede saludar a los cristianos y si lo hacen significa que respalda dicha fe y respaldarla es ir contra la sharia, algo gravemente castigable.

Brunéi

El país se encuentra en el continente asiático y es famosa por sus espectaculares playas. Pero pese a este reconocimiento, el gobierno establece ciertas pautas prohibitivas ya que es un sitio hostil para los cristianos.

Desde 2014, las autoridades del Estado han impuesto una prohibición contra la Navidad que castiga hasta con cinco años de prisión o una multa de 20 mil dólares a las personas que celebren la festividad cristiana en el territorio.

“Usar símbolos religiosos como cruces, encender velas, poner árboles de Navidad, cantar pistas religiosas, enviar felicitaciones navideñas está en contra de la fe islámica”, indicaron en 2015 los gobernantes siguiendo los citados de la cadena ‘Aljazeera’.

Al revés de como sucede en otros países, los extranjeros también tienen vedado la celebración de dicha festividad.

Irán

En este caso la mayoría de la población es musulmana y por eso no se lleva a cabo la Navidad, pero existen algunas comunidades cristianas que llevan a cabo la celebración.

Tayikistán

El país de Asia Central se ubica en las fronteras con Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán y China y tiene una población aproximada de 8 millones de personas las cuales la mayoría son de credo musulmán. Aunque la constitución señala que es un país “laico” el estado dirigido por Emomali desde 1991 prohibió todas las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Pero todo se encrudeció cuando en 2011 una persona vestida de “Papá Noel” fue asesinada y la familia sospecha que fue por parte de la policía. En 2013 el gobierno decidió prohibir dicha imagen representativa de la navidad en todas las pantallas de televisión.

Por último, en 2015 se restringió completamente el uso de fuegos artificiales, comidas festivas, obsequios, recaudación de dinero y la instalación de un árbol de Navidad vivo o artificial.

Argelia

Este caso es particular ya que en sí la Navidad no está prohibida, pero no se hace foco en la venta o decoración relacionadas a la festividad. En este país africano hay un 98% de la población es islámica y el restante está dividido entre el cristianismo y el judaísmo.

Tailandia

Por último, este país al ser laico con influencia budista no celebra la Navidad, pero tampoco está prohibida. Como la principal influencia de la economía viene por parte de los extranjeros y visitantes, los hoteles y restaurantes tienen permitido organizar cenas navideñas.