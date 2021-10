Critican a las feministas que "no opinan del caso Cuba y Maradona"

Con visible desaliento la comunidad maradoniana mundial viene siendo puesta a prueba a raíz de distintas noticias referidas al momento en el que Diego Armando Maradona estuvo, como creímos, recuperándose en Cuba.

Hace algunos años ya habían trascendido informes sobre que al lugar de residencia del astro ingresaban personas escondidas en el baúl de un automóvil de alta gama negro, conocido.

Y a la mayoría no se le movió un pelo porque, como siempre ocurre, la imagen del héroe era difícil de atacar y más cuando la justificación se disparaba como munición: "Es el Diego, qué querés...", inmediatamente se escuchaban risas.

La situación, un hueso difícil de roer, motiva la constatación de un problema grave, con muchas aristas para ser criticado, que afecta a un sistema, en este caso, internacional. Del que opinar mediáticamente ha sido conveniente para algunos, aunque difícil y comprometido para quienes no quieren involucrarse.

"En estos días hemos sido testigos de la hipocresía humana y de la falta de principios e ideales de quienes se dicen defensores y defensoras de los derechos humanos", reaccionó la abogada Carolina Jacky.

"Nada debe ya llamarnos la atención, a la hora de graves violaciones a los derechos humanos muchos olvidan su lucha y privilegian el partido, el puesto que ocupan o el ismo al que pertenecen", completó tras una breve pausa y prosiguió. "Cuba, un país donde los y las menores no son protegidas de los abusos sexuales. Cuba, un país que no está en línea con lo que establecen los Tratados y Convenciones Internacionales, pero que de esto no se habla", se quejó.

Refiriéndose a Fidel Castro, aseguró que se trata de "un hombre que autoriza salir del país a una menor de edad, con pleno conocimiento de que la misma viajaba a la Argentina para continuar siendo abusada sexualmente por Maradona, tampoco parece merecer ninguna crítica".

"Ni las feministas maradonianas ni las feministas castristas han levantado su voz. No opinan del caso Cuba y Maradona, y ni siquiera explican el motivo del silencio. Es tremendo esto...", consideró Jacky.

"Con total desparpajo vimos esta semana a un panelista del programa Intrusos, Diego Brancatelli, cuestionar el derecho de la denunciante de reclamar una reparación económica. O es un total ignorante de los Tratados y Convenciones Internacionales y como político un incumplidor a la obligación de capacitarse conforme la Ley Micaela, o cómplice de abusadores de menores", disparó.

La abogada mendocina, especialista en violencia de género, reflexionó que "Maradona abusó de una menor, participó en el delito de trata o de reducción a servidumbre, tuvo cómplices y partícipes necesarios, como lo fue Fidel Castro y los funcionarios que permitieron que la menor saliera de Cuba e ingresara a la Argentina sin cumplir con la ley".

"Sus cómplices y participes necesarios pueden llegar a no tener responsabilidad penal, pero sin dudas la tienen civil, sino basta leer la Ley 26.485, donde las víctimas tienen derecho a una reparación económica", manifestó. Y agregó: "La reparación económica también surge de los fallos de la Corte IDH, Corte que algunos recuerdan solo cuando les interesa a su ismo. Vivimos en un mundo y en un país de farsantes", lanzó.

La letrada sentenció además que "nos llenamos la boca con los derechos de niños, niñas y adolescentes, hablamos del interés superior del niño, nos referimos a los derechos de la mujer, enarbolamos el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, pero no tenemos la cara de escrachar a Maradona y a Fidel".

"Hemos visto esta semana cómo se ha revictimizado a quien denuncia haber sido abusada, algo que ha quedado plasmado en distintos videos, pero no obstante ello algunos buscan cómo mostrar que Maradona era inimputable, que no era responsable penal, lo cual no obsta a que algunos puedan decir que fue un violín, término que se les da a los violadores de menores", criticó.

Profundizó sobre asunto que da la vuelta al mundo que "los que participaron y fueron testigos de esto también tienen responsabilidad y los militantes políticos, periodistas y medios que permitieron la revictimización, también tienen responsabilidad. Si no lo sabían conviene que se capaciten. La libertad de prensa no puede violar derechos humanos".

Con desdén admitió: "Estamos acostumbrados a proteger machirulos, violadores de normas constitucionales y convencionales, mientras por otro lado levantamos banderas en defensa de las víctimas. La hipocresía es tan grande que nos olvidamos de aquella foto del ex presidente Macri dentro de un club nocturno (Mix Sky Loung, de México) junto a su dueño, acusado de trata. De que el Diputado Fernando Iglesias discriminara a una artista. Que Cambia Mendoza hiciera un acuerdo con el Pastor Bonarrico (votó contra la adhesión a la Ley Micaela), sumándolo a ese frente, o de la designación del actual Jefe de Gabinete de Ministros Nacional, Juan Luis Manzur".

Respecto a Maradona refirió que "hasta tenemos que escuchar que se diga que hay que diferenciar al Maradona jugador de futbol al Maradona abusador de menores. Me gustaría saber si dirías lo mismo de un sin nombre que hubiera violado a tu hija o hermana y dijeras que hay que diferenciarlo porque era un buen artista, profesional, entre otros ejemplos...".

"¿Serías capaz de diferenciar a un violador de su actividad? ¿Le pondrías su nombre a una calle, a una plaza, a una escuela o a un estadio de futbol? Si sos de esas personas, seguramente sos también de los que no denuncian la violación a los derechos humanos de aquellos países, cuyos gobernantes toleran o provocan esas violaciones, porque comparten tu ideología, tu fanatismo, tu ismo", dijo.

Y completó: "Seas de izquierda, de centro o de derecha, si actúas así sos un hipócrita y farsante. Maradona no es ningún ídolo, no lo puede ser. Hoy no se lo puede condenar penalmente, pero la víctima tiene derecho a que se le repare el daño ocasionado. No reparar el daño a la víctima es ser cómplice de una grave violación a los derechos humanos", señaló.

"Exigirle que renuncie a esa reparación o criticarla por pretenderla es ser vil y canalla, algo que todos y todas debemos repudiar. Las revictimizaciones también deben ser reparadas, provengan de quien sea, personas humanas o jurídicas", concluyó.