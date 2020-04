Renunció el ministro de Justicia y piden que Bolsonaro deje el Gobierno

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó hoy las denuncias de interferencia en las investigaciones de la Policía Federal hechas por el renunciante ministro de Justicia, Sergio Moro, a quien acusó de buscar una nominación para ser el futuro juez del Supremo Tribunal Federal en noviembre.

"No puedo aceptar mi autoridad confrontada por cualquier ministro", afirmó Bolsonaro en un pronunciamiento en el Palacio del Planalto y subrayó que "el gobierno sigue y no puede perder su continuidad por cuestiones personales".

“Una cosa es admirar a una persona. La otra es convivir con ella”, agregó, en referencia al alto grado de aprobación pública que suscitó el trabajo de Moro al frente de la mayor causa de corrupción en la historia de Brasil, conocida como “Lava Jato”.

Moro abandonó el gobierno de Bolsonaro luego de que el mandatario decidiera echar al director de la Policía Federal, Maurício Leite Valeixo. “El presidente no me quiere en el cargo”, expresó en una extensa conferencia de prensa en la que repasó su gestión y acusó al presidente de interferir en las investigaciones.

Moro lanzó graves acusaciones contra Bolsonaro

En la declaración de este viernes, Bolsonaro declaró que el nombramiento de Valeixo fue hecho por Moro, a pesar de la legislación que define que ésta es una “decisión exclusiva del Presidente de la República”. ”¿Por qué, si puedo cambiar a un ministro, por qué no puedo, según la ley, cambiar al director de la Policía Federal? No tengo que pedirle autorización a nadie para cambiar al director ni a ninguna otra persona que se encuentre en la pirámide jerárquica del Poder Ejecutivo”, expresó.

“Lo dejé porque confiaba en el Sr. Sergio Moro. Él trajo a su equipo aquí a Brasilia. Todos los puestos clave son de Curitiba. ¿Podría ser que el mejor personal de la policía estuviera en Curitiba? Pero confiaremos... Y así comenzamos a trabajar”, recordó Bolsonaro.

Además, el mandatario intentó establecer cierta distancia entre su gobierno y el famoso juez. “Moro no estuvo conmigo en la campaña. No sé a quien votó en la primera vuelta. Y no quiero saber”, dijo, agregando que casi tuvo que “rogarle” a Moro que investigara la puñalada que recibió durante la campaña presidencial en 2018. “La Policía Federal no hizo nada para saber quien intentó matarme. Entre mi caso y el de Marielle, el mío avanzó menos”, agregó.

“Ayer hablé con Moro y abrí mi corazón; dudo que él haya abierto el suyo para mí”, dijo Bolsonaro. “Sabe que jamás busqué interferir en las investigaciones que se llevaban a cabo”, agregó.

“Siempre fui leal a mis ministros. Estoy decepcionado y sorprendido con su comportamiento. Prefirió una conferencia de prensa para anunciar su decisión en vez de hablar conmigo”, señaló, en referencia a la comunicación que realizo Moro sobre su renuncia al ministerio.

En una conferencia de prensa este mediodía Moro lanzó graves acusaciones contra Bolsonaro e indicó que el cambio en el comando de la Policía Federal era una "interferencia política", para controlas las investigaciones que involucran a los hijos del mandatario.

Sobre el final de la conferencia, Bolsonaro aseguró que Moro había en realidad aceptado la salida de Valeixo, pero sólo si ocurría luego de que él mismo fuera designado como juez del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil (STF) en noviembre.

Por otro lado, el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, pidió hoy a la Suprema Corte del país una autorización para investigar las denuncias del ex ministro de Justicia Sérgio Moro contra el presidente, Jair Bolsonaro, por obstrucción de la justicia y falsificacion de un decreto.



"La dimensión de los episodios narrados en la declaración del ministro (Moro) revelarían la práctica de delitos, imputando al presidente, pero también podría caracterizar el delito de denuncia calumniosa", dice el pedido de Aras, procurador general de la República puesto en el cargo por Bolsonaro en 2019.

¡"Qué Bolsonaro renuncie antes de ser renunciado"!

El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) pidió hoy la renuncia del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, tras la dimisión del ministro de Justicia, el ex juez Sergio Moro, quien acusó al mandatario de varios delitos.

El ex presidente brasileño fue duro con Bolsonaro

"El presidente está cavando su tumba. Que renuncie antes de ser renunciado. Que nos ahorre de, además del coronavirus, tener un largo proceso de impeachment", señaló en redes sociales el ex jefe de Estado y uno de los líderes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Cardoso instó al vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, a "asumir pronto" el poder para volver a centrarse en dos temas que considera prioritarios: "Salud y empleo".

"Menos inestabilidad, más acción por Brasil", concluyó en su mensaje.