Criptomonedas: se recupera el Bitcoin luego de su derrumbe

Ya lo señalamos el martes -18 de mayo- al indicar que estamos ante un momento elegible para poder ingresar en el escenario del mercado digital que componen las criptomonedas. Esto, luego del embate que sufrió en forma combinada, por las publicaciones en Twitter de Elon Musk y un día más tarde por China, el Bitcoin, la criptomoneda insignia entre un grupo que hoy suma a miles de ellas.

Sin embargo, el Bitcoin, sobre el que están puestos las miradas de los criptoinversores, el jueves se recuperó de una manera casi anunciada al mostrar una recuperación, a las 18.33, de un 7,23% y la tendencia seguía en el mismo sentido al alza, según se observó en https://coinmarketcap.com.

Por ello es que quienes apostaron al mercado futuro de esa criptomoneda pudieron aprovechar el momento luego de que se desplomara en los últimos 7 días casi un 20%, luego de haber atravesado, en un descenso vertiginoso, la barrera de los U$S 34.000, un valor que no había tocado en los últimos meses. Todo esto, luego de haber tenido su momento más alto cuando cotizó por encima de los U$S 60.000, habiéndose sostenido por varios días por encima de los U$S 50.000 y ahora volver a recuperarse airoso por encima de los U$S 40.000. De hecho el domingo 9 de mayo su valor fue de U$S 55,499.25.

Efectivamente, a esa hora indicada en el segundo párrafo del presente informe, un Bitcoin se había mantenido en los U$S 40.663,48, lo que le otorgó un respiro a sus tenedores que habían temido por el desplome de la criptomoneda estrella cuando tuvo su día negro el martes citado. Ya a las 20.01, la cotización había subido un poco más: hasta los U$S 41,378,97.

De la misma manera, ya que quienes fueron ahuyentados tanto por Musk como por China, la segunda en valor, el Ethereum, el jueves mostraba una recuperación por encima de un 11% luego de haber caído casi un 25% en los últimos 7 días. En forma similar, y atado a la tendencia actual, el Binance Coin, obtuvo una apreciación de un 6,76% y Cardano de un poco menos de un 2%.

Pero lo que no advirtieron los novatos en este juego es que las medidas de China de no permitir que operen criptomonedas tanto bancos como entidades financieras es lo que ya sabían los experimentados criptoahorristas y que no dependen de esas casas de cambio, también conocidas en este mundo como exchange centralizados.

Es el caso de quienes utilizan para operar las herramientas de las exchange descentralizadas y en las que no intervienen en el medio humanos. Todo lo contrario, como ya lo informó El Ciudadano hace 21 días atrás, los usuarios más avanzados utilizan lo que se conocen como billeteras cripto con las que pueden operar además con otras monedas. Ellos, claro, no dependieron del mensaje desalentador de China debido a que todas las transacciones las realiza un programa denominado contrato inteligente.

En todo caso, en Argentina el fenómeno se hizo sentir cuando en las últimas 48 horas cientos de miles de consultas realizaron varios de los tenedores de las casi 2 millones de cuentas de criptomonedas que existen en el país. Matías Bari, fue uno de los expertos que analizaron la situación al admitir que “hubo mucho desconcierto y hasta un poco de pánico y esto no lo resiste cualquiera”, dijo el CEO de Satoshi Tango. Algo así como la versión albiceleste de Satoshi Nakamoto, el padre del Bitcoin que lanzado a fines de 2008, cuando era un completo desconocido y hasta algo casi inverosímil.

De todo modos, con el Bitcoin a la cabeza, las criptomonedas están dando una batalle que no pensaban iban a librar hace unos meses atrás y por el momento varios analistas sopesan la intencionalidad que tuvieron las declaraciones que les propinaron una suerte de golpe brutal pero que no logró ser para nada mortal.

Sucede que además de Corea del Sur, China es uno de los países donde las inversiones mundiales en Bitcoin son más fuertes. También donde existen más experimentados en su alternativa de inversión. País, donde sus tres poderosas federaciones aconsejaron que no se acepten como medios de pago criptomonedas y hasta que no son divisas verdaderas que alienten los buenos y sanos negocios.

Lo que sintieron los analistas en Argentina fue básicamente a través de Satoshi Tango y de Ripio, las plataformas que hicieron punta de lanza con la administración de inversiones en criptomonedas cuando comenzaron a operar en 2013 y que al día de hoy tiene más de 400 mil clientes que atienden diariamente.