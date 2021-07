La derrota del seleccionado alemán frente a Inglaterra en el duelo por octavos de final de la Eurocopa el pasado martes 29 de junio dejó una desgarradora imagen capturada por las cámaras de televisión al final del partido. Con el marcador 2 a 0 a favor de los ingleses, y mientras Harry Kane y compañía festejaban el gol que liquidaba el encuentro a segundos del pitazo final, las pantallas mostraron a una pequeña hincha alemana llorando desconsolada junto a su padre por la eliminación de su selección.

Horas después del partido, las capturas de la menor consternada circularon por redes sociales y páginas de internet, pero no por el lógico efecto emotivo que pudiera generar una reacción tan frecuente ante un resultado del fútbol; en cambio, los comentarios que acompañaron a la difusión contenían insultos y chistes agresivos y burlescos. La lamentable situación de bullying llegó a oídos de futoblistas y ex jugadores ingleses como Gary Lineker, que tuiteó repudiando el trato a la niña alemana.

Indignado ante la crecida de insultos y gastadas subidas de tono, el galés Joel Hughes se propuso tomar acción al respecto e inició una campaña de donación económica. En declaraciones a la BBC, el hombre de 51 años explicó que su intención es demostrar que "aún existe gente buena en el Reino Unido". Al momento de redacción de esta nota, la colecta de dinero supera las 8.000 libras esterlinas.

Consultado por el medio británico, Hughes relató que ha intentado ponerse en contacto con la familia de la niña, aunque hasta ahora no ha tenido éxito. No obstante, aseguró que si no logra hacerle llegar el dinero a los padres lo destinará a acciones benéficas contra el bullying y abuso infantil en internet. "No estoy intentando cambiar el mundo. Si podemos hacer que esta niña sonría o que sus padres entiendan que existe decencia en el Reino Unido, al menos habremos logrado algo" propuso, reiterando su preocupación por lo que considera una tendencia creciente de comportamiento en los países británicos.

"Existe una minoría de idiotas que hacen quedar al Reino Unido como un lugar de gente despreciable, y eso está arruinando nuestra relación con amigos y pares de Europa" expresó.