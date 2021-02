Bill Gates criticó el bitcoin: conocé que dijo de las criptomonedas

El fundador de Microsoft Bill Gates, y la tercer persona más rica del planeta, se mostró en contra y lanzó una filosa advertencia a los posibles compradores de Bitcoin (BTC) que quieran seguir la estrategia de inversión de Elon Musk.

En declaraciones a la agencia Bloomberg, Gates sugirió que Musk tiene acceso a sofisticadas técnicas de gestión comercial que el inversor medio no conoce.

Cuando se le preguntó sobre la susceptibilidad de Bitcoin de caer en precio como reacción a un simple tweet (sin duda una referencia a las propias publicaciones Elon Musk en las redes sociales), Gates dijo que Elon Musk probablemente estaba aislado de tales caídas del mercado: “Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado así que, ya sabes, no me preocupa que su Bitcoin suba o baje al azar.”

El 23 de febrero, poco más de dos semanas después de que se anunciara la adquisición de Bitcoin por parte de Tesla (NASDAQ:TSLA) por valor de $1.500 millones, el precio de Bitcoin cayó un 20%, hasta situarse en torno a los USD 46.817, cayendo desde el récord de USD 58.354 dólares alcanzado tan sólo dos días antes, ya que los inversores tomaron ganancias por la casi duplicación del precio desde el comienzo del año . Al mismo tiempo, se esfumaron casi USD 400.000 millones de la capitalización del mercado mundial de criptomonedas.

Curiosamente, el desplome se produjo apenas unas horas después de que el propio Musk expresara su opinión de que los precios actuales de Bitcoin y Ether (ETH) eran “altos”. Tanto si se trata de una crítica como de un intento de desviar la atención de una posible investigación sobre la influencia de Musk en los precios de las criptomonedas, todo el mercado se desplomó después.

Gates dijo que sería un error para el inversor medio seguir ciegamente la manía de optimismo que rodea los movimientos del mercado de Musk, recomendándoles a los que no son multimillonarios que "tengan cuidado". Dijo: “Creo que la gente se ve arrastrada por estas manías, quienes quizá no tengan tanto dinero de sobra. Así que no soy alcista respecto a Bitcoin, y mi pensamiento general sería: si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado.”

El fundador de Microsoft planteó la cuestión del consumo de energía de Bitcoin, sugiriendo que la criptomoneda no produce mucho.

Qué son las Criptomonedas y para qué sirven

La criptomoneda, también llamada moneda virtual o criptodivisa, es dinero digital. Eso significa que no hay monedas ni billetes físicos todo es en línea. Usted puede transferirle una criptomoneda a alguien en internet sin un intermediario, como un banco.

Las criptomonedas llegaron al mercado en 2009, pero han ido afianzándose en los últimos años. La tecnología creada supone también una gran mejora para las transacciones monetarias. A pesar de no estar regulada ni emitida por ningún banco central, los gobiernos de todo el mundo están promoviendo legislaciones para controlar estas divisas y evitar usos ilícitos.

Las criptomonedas funcionan a través de la tecnología blockchain que sirve como una base de datos inmutable de transacciones financieras. A través de unos monederos o wallets que almacenan las claves criptográficas en los dispositivos, permiten tener dinero electrónico para transferir valor de un dispositivo a otro.

Actualmente, existen más de 3.000 tipos de criptomonedas, la primera y más reconocida en todo el mundo es el Bitcoin, pero también existen los altcoins (Ethereum, Ripple, Dash, Moner), un término que engloba a las criptomonedas alternativas al Bitcoin.