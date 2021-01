Este miércoles 20 de enero, no es un día más para Estados Unidos, sino más bien uno que marcará la historia. Joe Biden asume la presidencia en contexto de pandemia y en un marco de tensión política a causa del reciente alzamiento de los seguidores del saliente Donald Trump.

Se trata de una ceremonia inédita, con pocos invitados, en la que no habrá desfile ni multitudes acompañando el acto. Lo que sí predomina, desde hace días, es la presencia de las fuerzas de seguridad en Washington.

Aproximadamente 25.000 miembros de la Guardia Nacional custodian la ciudad de Washington.

Además de los congresistas y los miembros del Gobierno, estarán presentes los ex presidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, acompañados de sus esposas, y el vicepresidente saliente Mike Pence. Por lo contrario, Trump no asistirá a la jura.

Agenda oficial

Esta es la agenda oficial de Joe Biden para su asunción como presidente y sus primeras horas en la Casa Blanca. Los horarios son de Argentina.

12.30 - Llegada del presidente electo, su esposa, la vicepresidenta electa Kamala Harris y su marido al Capitolio.

13.15 - Participación de los cuatro en la ceremonia de juramento en el Capitolio.

14 - Biden y Harris prestarán juramento en los cargos y el mandatario electo pronunciará un discurso inaugural en el Capitolio.

15.40 - Biden y Harris pasarán revista a los militares en el Capitolio.

16.25 - Ya en sus cargos, el presidente, la primera dama, la vicepresidenta y el segundo caballero participarán en una ceremonia de colocación de ofrendas en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington.

17.15 - Biden, Harris y sus respectivas parejas son escoltados para hacer su ingreso a la Casa Blanca.

19.15 - Biden firmará sus primeras órdenes ejecutivas y otras acciones presidenciales en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

19.45 - Biden tomará juramento a miembros de su equipo y gabinete desde el Despacho Oval aunque la ceremonia se hará de forma virtual.

21 - Primera conferencia para los medios a cargo de la secretaria de prensa Jen Psaki.

22.48 - Biden, Harris y sus respectivas parejas participarán del show "Celebrando América", que contará con grandes estrellas de la música y será televisado. Luego, el presidente y la vicepresidenta hablarán.

23.55 - Biden y Harris aparecerán en uno de los balcones de la Casa Blanca.

Celebridades que serán parte del acto

Como es costumbre, artistas de renombre acompañarán la jura presidencial. Esta vez estarán las estrellas de pop Lady Gaga -quien se espera que cante el himno estadounidense- y Jennifer Lopez, el ícono del rock Bruce Springsteen y la superestrella del country Garth Brooks.

Jennifer Lopez junto a su equipo en las escalinatas del Capitolio.

Este martes, Gaga compartió un posteo desde el Capitolio, pidiendo por un día sin conflictos. "Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas", escribió la cantante.

Lady Gaga desde el Capitolio.