Aplicaciones tóxicas: cómo será la conectividad en unos años

El apagón mundial de las plataformas pertenecientes al gigante Facebook siguen siendo noticia y las repercusiones son masivas. Es que las aplicaciones más utilizadas dejaron de funcionar sin un claro por qué y la normalidad pareció retroceder unos años sin que las personas puedan comunicarse por estos fenómenos de la mensajería.

De este tema hablamos en el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- con el especialista en ciberseguridad y CEO de BTR Consulting, Gabriel Zurdo.

“Es la séptima caída del año, esta ha sido la más larga. Con la postpandemia, se aceleró el proceso de hiperconectividad y dependencia tecnológica. Más tiempo conectados, con más dispositivos, con una franja etaria más amplia"

Asimismo, el especialista pronosticó: "Definitivamente en el futuro pasaremos de 55% de conexión disponible para conexión fija a 99,9%. En 2030 el número tentativo son 200 mil millones de dispositivos conectados a internet".

Además se puede destacar que hoy todo está relacionado o conectado a Internet "hay sensores o cascos industriales que leen o miden presión arterial, estado de ánimo, reactivos que se colocan en el casco, como en un centro de monitoreo identifican y retiran a un operador de una maquinaria pesada por ejemplo. En ese abanico de cosas, desde lo más doméstico como Alexa o preguntar a Siri cómo estará el tiempo o tener un pañal conectado a internet o el termómetro de una pecera la instancia es que por eso es clave disponer de energía eléctrica y el tendido de conectividad".

Ciberataque o Hegemonía

Sobre si hubo o no un intento de ciberataque durante el "Apocalipsis virtual" aclaró que no, porque "hubo varios gabinetes de Gobierno inoperativos por el apagón y la capacidad que tuvo Facebook, Instagram y WhatsApp de atravesar socialmente organizaciones, países, continentes fue total".

A pesar de esto, indicó que el poder de esta empresa es uno de los más grandes del mundo y que hay que recordar a "Franz Hackman una ex trabajadora de Facebook que a partir de una investigación del Wall Street Journal hizo declaraciones algunos hechos como la manipulación de los contenidos para beneficiar a 5 millones de usuarios" y pensar que es posible que estemos ante un gigante que manipule información y agregó: "Los informes sobre la nocividad para adolescentes y jovencitas que se obsesionan con los likes y sus imágenes en Instagram, los 160 millones de usuarios de Facebook potencialmente manipulados en cuanto a información fake que recibieron a favor o en contra de un candidato, pasando por las elecciones que gana Bolsonaro (cuando el 90% de los votantes de Bolsonaro indica que recibieron la plataforma electoral por WhatsApp hasta lo que estamos presenciando)", son los que podrían hacer pensar que hay control y se maneja la información

"Está claro que cuando se suspendió la cuenta de Trump" el parque cierra completo ironizó, el entrevistado.

En tanto concluyó que en definitiva "Qué instancia de monitoreo control le puede caber a una organización que todo lo puede y que llega a todos lados, es capaz de manejar no digo las conductas, pero sí hábitos de conexión"

"Así la motivación permanente al like y a poner algo en el muro tiene que ver con el club del que sos, la orientación política que tenés, la religión, gusto sexual, la marca de auto que te gusta, cualquier información en esa Matrix que es cada vez más real que claramente se puede intercambiar hacia quienes lo necesiten y hacerla dinero. Si te digo cuánto pagaste de luz, gas, luz y WhatsApp, la pregunta para los tres primeros es un montón de plata, para la última no me llegó la factura, pero tenés que ser consciente que pagaste un montón con la información y datos que entregas”.