Advierten por una tormenta geomagnética que podría afectar a la Tierra

Expertos advierten por una tormenta geomagnética que comenzó este lunes y que continúa este martes 12 de octubre y podría alterar en la Tierra los sistemas de las comunicaciones y las redes, según adelantaron desde la NASA. Se trata de la mancha solar activa que entró en erupción el pasado sábado, produciendo una fuerte llamarada solar.

Para conocer en detalle sobre este fenómeno, Eric González, astrónomo del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y explicó de qué se trata la tormenta geomagnética. “La noticia que ha dado vueltas es de que hay una tormenta geomagnética que ya impactó contra nosotros en la mañana. Se produce por distintas cosas que nos tira el Sol, ya sea por el viento solar o lo que es más frecuente ahora que son las eyecciones de masa de la corona, que es la parte más externa del sol. Por ejemplo en el 2019 en San Juan el eclipse se vio mejor que en ningún lugar del planeta", manifestó el especialista.

"Si quieren ver la corona en forma directa sin protección la única oportunidad es durante un eclipse total de sol. De otra forma tienen que usar telescopios especializados, como los que usamos en la estación donde trabajo. La corona y prácticamente todo lo que podríamos llamar nosotros superficie del Sol, se vuelve más activo o más tranquilo según períodos de unos 11 años. Cada 5 años y medio pasa al mínimo de actividad o al máximo. Nosotros tuvimos el mínimo en diciembre del 2019 y fue muy particular, ahora vamos camino a un máximo dentro de dos años, porque el Sol empieza a tener más actividad", señaló González.

En ese sentido, el astrónomo añadió: “En particular la eyección de masa de la corona, que es la parte más externa, es similar a cuando agarrás un balde con agua y lo revolean, o sea giran con el balde agarrado. Cuando soltás el balde sale volando, no sale en línea recta. Lo mismo pasa con las eyecciones de corona de masa del Sol. Algunas se generan con mucha energía, en cierta forma para que se reconecte, y sale despedido del Sol, se desacoplan de la corona solar partículas, básicamente protones y sale volando en línea recta hacia donde haya estado siendo arrastrado. Si en su camino después se cruza con la órbita de la Tierra, estas partículas van desde 200 kilómetros por segundo hasta 3 mil, siendo que son casi 150 millones de kilómetros de distancia entre la Tierra y el Sol, nosotros las vemos salir porque vemos la luz en ultravioleta donde vemos un hueco en la corona solar. Observando en infrarrojo a la corona misma podemos ver cómo se desacopla un rulo de materia, y los podemos ver hasta 16 días con anticipación si va despacio o no más de medio día de alerta si va muy rápido".

“De todas formas no es algo para preocuparse porque nuestra ionósfera, la capa más externa, nos protege bastante bien. Siempre y cuando no seamos un astronauta en órbita alta o un satélite de tormentas geomagnéticas más fuertes, que es la interacción de este chorro de materia con nuestro campo magnético", contó el especialista.