Aseguran que el remdesivir es efectivo contra el coronavirus

Laanunció este miércoles que el antiviral, uno de los tratamientos más prometedores contra el coronavirus (COVID-19),y al difundirse la noticia se dispararon las acciones de la empresa.

El remdesivir está siendo utlizado en varios pacientes con coronavirus. Gilead explica que uno de esos estudios, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), demuestra que el fármaco funciona. Aunque no facilitaron más datos de ese estudio.

Tras conocerse esta noticia, se dispararon las acciones de Gilead en EE.UU. Llegaron a escalar más de un 8,4%, aunque la subida se estabilizó después en torno al 3%.

"Entendemos que el ensayo cumplió su función principal", anunció Gilead en un comunicado. La compañía explica que el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas —que depende del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos— proporcionará más información próximamente. Ese organismo precisó que ahora mismo no tiene más información que añadir, pero que planea realizar un anuncio al respecto, según explicó un portavoz al medio Business Insider.

La prueba

Gilead probó a administrar el fármaco a unos pacientes durante 5 días y a otros durante 10 días. El estudio muestra mejoras similares para los pacientes que fueron tratados durante 5 días que los que recibieron el medicamento durante 10 días. Más de la mitad de los pacientes graves con COVID-19 de este ensayo abandonaron el hospital en las dos semanas posteriores al tratamiento con remdesivir.

El uso de un tratamiento durante 5 días podría duplicar eficazmente el número de pacientes que puedan ser tratados con el suministro disponible de remdesivir. La compañía ya comenzó aumentar su capacidad de fabricación y tiene previsto lanzar más de un millón de fármacos a finales de año.

El remdeseivir se convirtió en una de las principales esperanzas para tratar el COVID-19, después de que otros fármacos hayan decepcionado en gran medida en los primeros estudios científicos. Por eso, lograr un tratamiento eficaz contra el coronavirus sería un hito importante en la lucha contra la pandemia.

"Gilead ha publicado los primeros datos de uno de sus ensayos clínicos con unos 400 pacientes hospitalizados por COVID-19 grave en EE UU, Italia, Corea del Sur y también España. Son datos que no han sido revisados aún por expertos independientes ni publicados en una revista científica, una de las reglas inviolables en ciencia, por lo menos hasta que comenzó la pandemia de covid. Los datos comparan cómo progresaron dos grupos de enfermos, uno de 200 que tomó remdesivir durante cinco días y otros 197 que lo hicieron durante 10. El estudio no incluye un tercer grupo de control que no toma el fármaco, una medida esencial para hacer un ensayo clínico de calidad", aporta elpais.com

Sin embargo, parte del comunicado publicado hoy por los Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas -que lidera el principal experto sobre la pandemia de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci- y la intención de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su acrónimo en inglés), asegura que “pacientes hospitalizados con estado avanzado de Covid-19 que afectaban sus pulmones y que recibieron remdesivir se recuperaron más rápido que otros con condiciones similares que recibieron placebos, de acuerdo a un análisis de datos preliminares de un estudio aleatorio y controlado que involucró 1.063 pacientes y comenzó el 21 de febrero”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al principal experto sobre la pandemia de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci (Reuters)

Tanto el presidente Donald Trump como Fauci celebraron los resultados. “Son muy buenas noticias”, aseguró Fauci el miércoles en contacto con la prensa. El médico también dijo que los datos establecían un nuevo estándar de atención para los pacientes con el nuevo coronavirus, y se hizo eco del “claro efecto positivo en la disminución del tiempo de recuperación”, por parte de aquellos a quienes se les había administrado el antiviral.

Sin licencia

La empresa, con sede en Foster City (California), enfatizó que remdesivir no tiene licencia ni se ha aprobado en alguna parte del mundo "y todavía no ha demostrado que sea seguro o efectivo para el tratamiento de COVID-19".

Más allá de mostrar que las dos duraciones del tratamiento obtuvieron resultados similares, las conclusiones de este estudio de Gilead están limitadas por su diseño. Al no existir un grupo de control es difícil determinar exclusivamente a través de esos datos si el remdesivir ayudó a los pacientes.

Por ejemplo, el ensayo concluyó que algo más de la mitad de los pacientes dejaron el hospital en las dos semanas posteriores al inicio el tratamiento. Es difícil saber cómo de significativo es ese hallazgo en una enfermedad en la que la mayor parte de los pacientes se recuperan por sí mismos.

La firma indicó que espera tener para finales de mayo datos de un segundo estudio de evaluación de la eficacia de dosis en pacientes.

De acuerdo a un reporte del New York Times, la FDA se preparaba para autorizar el uso de emergencia del remdesivir en base a los resultados del estudio.

De amplio espectro

Remdesivir es un análogo nucleótido con actividad en un amplio espectro antiviral tanto in vitro como con animales de laboratorio en modelos contra múltiples patógenos virales emergentes, incluido Ébola, Marburg, MERS y SARS, explicó Gilead.