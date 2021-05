Yésica Marcos no se rinde y vuelve a pelear desde el minuto 0

La última gran referente que tuvo Mendoza en el solitario y sufrido deporte de los guantes, Yésica Marcos, entrena todos los días para volver a tener la gran forma con la que conquistó en el pasado dos títulos mundiales.

El sábado primero de mayo así lo hizo y cerca del anochecer del día feriado, en el Barrio Vernier, de San Martín, cerca de las 19.30, ya estaba atendiendo a sus 12 mascotas que trajo de San Luis cuando retornó a la Patria Chacarera el sábado 30 de enero.

El Bombón Asesino, mientras espera la firma de un decreto de la Municipalidad de General San Martín que le brindará un contrato de trabajo, no pierde de vista la posibilidad de volver al ring en forma profesional y por el momento da clases en dos gimnasios. En Rivadavia en el llamado Tu Esfuerzo y en el distrito chacarero de Ingeniero Giagnoni, en el Dunamis Gym Club.

“En total tengo unos 16 alumnos, entre los dos gimnasios”, contó Marcos, de buen humor, al tiempo que sacaba a sus perros al patio. A los que menciona con mucho orgullo como “mis bendiciones”.

Antes, había estado entrenando en Junín, en el gimnasio municipal detrás del Estadio Cubierto del Polideportivo La Colonia, donde recibe el exigente entrenamiento de Fabián Sosa.

“La verdad es que San Martín me ha recibido muy bien. No me puedo quejar. Mientras entreno a diario y doy clases espero por el decreto para poder comenzar a trabajar para la Municipalidad de San Martín. Estos cuatro meses que volví a Mendoza me reencontré con mi gente que me recibió con los brazos abiertos”, valoró la púgil.

Admitió que “por el momento no tengo patrocinador” y que su manager es el conocido Mario Aranda, quien representó y sigue representando a distintos profesionales del boxeo argentino.

Antes de arribar a Mendoza y de emprender la mudanza desde San Luis la joven de 35 años se había reunido con el mismo intendente de San Martín, Raúl Rufeil, con el director de deportes municipal, Fernando Muñoz y con el secretario de Gobierno, Mauricio Petri. Ese martes 26 de enero conversaron sobre el posible futuro deportivo de la profesional.

Desde un primer momento, la idea desde la comuna del Este mendocino fue que la púgil desempeñara un papel de entrenadora de boxeo recreativo tratando de fomentar a ese deporte desde la rama femenina. Claro, considerando todo lo que significa Yésica Marcos para el deporte de San Martín y el resto de la provincia de Mendoza.

“Si todo sale bien espero poder volver al ring en forma profesional el próximo 22 de julio en Carlos Paz, Córdoba, aunque por el momento no tengo de quién podría ser mi rival”, contó.

Sin embargo, a pesar de todo lo que ha tenido que sobrellevar durante todo este último tiempo, agravado por la situación de la pandemia por el coronavirus, se mostró optimista confiando que el día a día lo vive “luchándola desde cero. Hay que seguir adelante”, admitió.

Hoy la excampeona vive “en una pieza que me ofreció mi excuñado en su casa y por lo tanto vivo con él y con mi sobrino”, explicó.

Otra de las ideas que le habían ofrecido en San Martín era que pudiera dar charlas motivacionales en las escuelas, alternativa que quedó en el tintero debido a la situación sanitaria que en el país sigue siendo muy delicada.

El Bombón Asesino el 14 de marzo de 2009 obtuvo el título sudamericano peso supergallo al vencer por puntos a Adriana Herrera en el Club Atlético San Martín de Mendoza.

El 20 de octubre del mismo año logró el título argentino de la división, al vencer a Marisa Johanna Portillo.

El 9 de abril de 2010 fue designada campeona mundial interina de peso supergallo de la AMB/WBA, luego de haber vencido, en decisión unánime, a Simone Da Silva Duarte en el Teatro Griego Juan Pablo Segundo de San Martín, Mendoza.

Más tarde defendió exitosamente la corona en tres oportunidades hasta que se coronó definitivamente campeona mundial de la categoría el 6 de octubre de 2012. Fue luego de vencer a Dayana Cordero por nocaut técnico, habiendo realiza hasta 2013 una defensa exitosa más.