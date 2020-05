Y sus nombres coreados en un adiós...

Sergio Denis, el Loco Julio, Tomás Felipe Carlovich y Manuel Cholo González se fueron hace algunos días. El autor de este poema dedicó sus versos a estos queridos ídolos populares.

"Ese gol interminable,

la llevabas con el taco,

Y te quiero tanto,

Esa parábola mágica

dando el golpe al mentón

contándole la cuenta,

rodilla en la lona,

y la muerte esperando en la vereda.

Se vino encima feliz,

como el hincha eterno

sonriente de sus soles

popular desde el cariño

hasta el tablón.

Fue un centro a la olla

nos dejó absortos,

funerarios,

en medio de la oscuridad

en medio del anonimato

de esta media identidad,

mirando al cielo con temor...

Y fue gancho a la mandíbula

y doble caño norte a sur

este a oeste,

fue pasión de bodega

canción de amor

tribunera...

Amor incondicional

soy la libertad,

redonda como un fóbal,

tú, la esperanza

de las tarjetas ganadoras,

la vida que me das

en los chori del puente,

Y no me alcanza,

no me alcanza..."