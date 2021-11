Xavi se despide del Al Sadd, ¿vuelve al Barcelona como DT?

La danza de nombres posibles para el nuevo puesto de entrenador del FC Barcelona pareciera haber llegado a su fin, aunque no está todo dicho. Después de que las autoridades del club decidieran despedir al holandés Roland Koemann, las especulaciones llegaron a postular hasta a Marcelo Gallardo como candidato. No obstante, la posibilidad más fuerte desde ese momento siempre fue para el ex capitán, figura e ídolo catalán: Xavi Hernández.

Al mediodía de este viernes, el Al Sadd sorprendió a todos publicando fotos de la despedida de Hernández, quien estuvo al frente de la dirección del primer equipo desde su retiro como futbolista en mayo de 2019. Al parecer, todo estaría arreglado para que el mítico mediocampista llegue a Barcelona en las próximas horas.

No obstante, y aunque es sabido que el ahora ex entrenador del poderoso club de Qatar aceptaría volver al equipo culé como entrenador, la traba para su llegada tiene que ver con un problema en la negociación: Xavi tiene una cláusula de rescición de 5 millones de euros, y hasta ahora el Barcelona no ha mostrado voluntad de querer pagarla.

Según han asegurado diversas fuentes españolas y catalanas, el entrenador estaría dispuesto a pagar la mitad de esa suma, mientras que el club debería hacerse cargo de la otra parte. Con su salida del equipo árabe ya oficializada, resta que el Barça de el paso definitivo y acepte el supuesto acuerdo al que suscribiría Xavi para saldar lo correspondiente con el Al Sadd.

La principal controversia pareciera ser la situación económica del club presidido por Joan Laporta, que aún debe resolver deudas de indemnización con Koeman y Quique Setién, quienes habrían dejado sus puestos de entrenador con cobros pendientes.