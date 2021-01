Vuelve la Liga Mendocina con un homenaje a Guillermo Pereyra

Luego de un 2020 paralizado por la pandemia (no se alcanzó a disputar ningún certamen en la provincia), enero inicia con un torneo denominado “Transitorio 2020” para todas las categorías del fútbol mendocino y cada copa llevará el nombre de Guillermo Pereyra, dirigente sindical, diputado, y uno de los hacedores del fútbol en el CEC, quien falleció en octubre pasado en un trágico accidente.



Los torneos que primero iniciarán este fin de semana son los de Primera A y Primera B masculina, mientras que el femenino lo hará a partir del 24 de enero y luego será el turno de las divisiones inferiores e infantiles.

La Primera A tendrá un formato de tres zonas de seis equipos cada una, donde en el grupo A se encuentran todos los clubes mendocinos que juegan algún certamen de carácter nacional, a excepción de San Martín que decidió no participar (se avisó que no era obligatorio en la previa).

Los tres mejores de cada zona y el mejor cuarto, pasarán a la segunda fase, que estará dividida en dos nuevos grupos de cinco equipos cada uno. En esta nueva instancia, los dos mejores de cada zona clasificarán a semifinales, las cuales se disputarán a partido único al igual que la final.

En lo que respecta a la Primera B, son nueve los equipos que integran la categoría, donde se medirán todos contra todos a una sola rueda, clasificando los cuatro mejores a semifinales. Se enfrentarán en esta instancia con el formato 1 vs 4 y 2 vs 3. El campeón ascenderá a la Primera A.

Es importante recordar que, debido a las restricciones a nivel nacional, todos los encuentros serán a puertas cerradas y que la Liga Mendocina se hará cargo del 50% del costo de planillas.

La primera jornada se estará disputando entre este sábado 16 y domingo 17 de enero, con los siguientes encuentros:

Primera A:

Zona A: Fadep vs Independiente Rivadavia; Club Godoy Cruz vs Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú vs Huracán Las Heras

Zona B: Gutiérrez SC vs A. Chacras; Dep. Guaymallén vs Boca Bermejo y Beltrán vs CEC

Zona C: Rodeo vs Algarrobal; Talleres vs Argentino y Lujan vs Palmira

Primera B:

Drummond vs Banfield; Murialdo vs Lavalle; Eva Perón vs Rivadavia y El Porvenir vs SOEM. Libre: La Gloria