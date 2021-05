Vildoza y su salto a la NBA: "Es un sueño, todavía no lo creo"

Luca Vildoza, luego de dejar su huella en el baloncesto español y llegando a ser MVP (jugador más valioso) de la Liga Endesa con Baskonia, le llegó la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos para jugar en la franquicia de los New York Knicks. Si bien en un primer momento su representante habló de desistir de esta posibilidad por un problema físico, finalmente se llegó a un acuerdo y en las próximas semanas viajará a Norteamérica.

“Siento una felicidad extrema y orgullo, todavía no me lo creo. Esto es el sueño del pibe que con cinco años ya pensaba en llegar acá”, expresó Vildoza en una jugosa entrevista que realizó en TN, donde aprovechó para agradecer a todo su círculo íntimo: "Mucha gente me acompaña y esto es el fruto de todo el apoyo que me dieron”.

Ante la consulta sobre cómo maneja su ansiedad y sus expectativas de jugar en el Madison Square Garden admitió: “Estoy un poco ansioso, este momento lo está disfrutando más mi familia. El estadio de los Knicks es el mas famoso de Estados Unidos y de hecho el único que conozco respecto a nombres. Para mí es un sueño haber llegado a la liga más importante del mundo y ser el 15° argentino. Eso me hace sentir realmente especial”.

Al respecto sobre cuándo podrá estar en Norteamérica, resaltó que "los exámenes físicos los tengo que hacer en Bilbao y si va todo bien, el miércoles o jueves me estaré yendo. Allá (en Estados Unidos) tengo que hacer una cuarentena y esperar. Con el entrenador aún no hablé pero sí con otra gente del equipo que me dio la bienvenida. Es un momento de la temporada un poco difícil para jugar y para debutar porque es una liga totalmente diferente y ahora encima llegan los Playoffs”, sentenció, ampliando que aún no tiene una fecha de debut.

Deck la rompe, pero su equipo no gana

Gabriel Deck está mostrando su potencial partido a partido, sin embargo los Oklahoma City Thunder están en una renovación absoluta y los resultados no se dan. Anoche cayó 118 a 97 ante los Golden State Warriors. El argentino aportó 6 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias en 24 minutos en cancha.

Hoy, el turno de Campazzo

El otro argentino que ya es figura de los Denver Nuggets, verá acción esta noche desde las 22 hs ante los Utah Jazz, líder de la Conferencia Oeste. Los Denver están cuartos en la misma Conferencia, ya clasificado a los Playoffs.