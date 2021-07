Video: Messi saludó a un abuelo de 100 años por este curioso motivo

La Pulga tuvo un gran gesto con un abuelo por una asombrosa historia que hay detrás. Hernán Mastrangel de 100 años, registra a mano y en un cuaderno todos los goles del rosarino. Es así que en sus hojas acumuló nada menos que 748 anotaciones hasta el momento.

A través de su nieto Julián, la historia de Mastrangel llegó hasta el crack mundial del fútbol y capitán de la Selección argentina, que le dedicó un saludo a través de un video.

El material llenó de emoción al verlo, tanto al fan de Messi como a todos sus familiares y demás internautas que lo vieron, ya que el gesto tomó rápida notoriedad en las redes sociales.

Hernán lleva anotados en su libreta con puño y letra, todos los goles que el rosarino ha hecho en su carrera, tanto con la casaca del Barcelona como con la Albiceleste.

“Hola Hernán: me llegó tu historia. Me parece una locura, ni yo tengo anotados los goles de esa manera. Por eso quería mandarte un abrazo grande, agradecerte por eso que hacés y desearte lo mejor. Nos vemos”, dijo Messi en el mensaje y provocó la emoción del hombre centenario y sus familiares.

¿Por qué anota los goles a mano?

El nieto del abuelo de avanzada edad fue quien hizo el contacto que terminaría con Lío saludando a este ferviente hincha de él.

Julián explicó: “Como no tiene tecnología, no conoce internet, no tiene teléfono ni computadora, anota todos sus goles en estas hojas. Todos y cada uno de ellos, y lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça y no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi, para seguir sumando en esta lista que ya tiene más de 730 goles anotados”.