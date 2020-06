Video: Mendoza y el peor recuerdo para los hinchas millonarios

Los hinchas de River Plate recuerdan cada 26 de junio con mucho dolor y tristeza, ya que se cumple un nuevo año del día que el Millonario descendió a la B Nacional. En este caso, son 9 los años que pasaron desde aquel día.

Cargadas en esta fecha no sobran por parte de los hinchas Xeneizes pero este viernes la provincia de Mendoza amaneció con algunos carteles de publicidad mostrando un particular video que no fue del gusto de los hinchas del equipo de Núñez. Nadie sabe quién ni cuándo lo realizó, pero generó una serie de cargadas en las redes que será difícil de olvidar.

Pero la entrada a la Ciudad no fue el único lugar en donde se mostró este particular video sino que en calle Boulogne Sur Mer, esquina Arístides Villanueva, también se dejó ver en una pantalla sobre un reconocido restaurante de la zona.

El descenso o la final en Madrid: el debate en las redes

Como no podía ser de otra manera las redes sociales ardieron recordando la fecha y tanto hinchas de River Plate como de Boca Juniors protagonizaron un gran debate sobre qué es peor: perder la categoría o ganarle a tu eterno rival (recordando la mítica final de Copa Libertadores en Madrid donde se coronó el equipo de Marcelo Gallardo).

Lo cierto es que el debate sigue y seguirá por siempre... y para vos que es peor: descender a la B Nacional o perder una final histórica?