Video | Así fue la simpática presentación de Capaldo en el Salzburgo

El volante Nicolás Capaldo arregló su llegada al austríaco Red Bull Salzburgo y así dejá Boca Juniors, tras haber dado los primeros pasos de su carrera profesional.

Boca recibió una oferta inferior a los 6.000.000 de dólares por el arquero de 30 años que no satisfizo, aunque no al punto de no seguir negociando, y las partes no están muy lejos de limar diferencias, sobre todo por el interés del arquero en ser transferido.

No encontrará compatriotas Capaldo, de 22 años, en el más importante equipo austríaco, que suma siete títulos consecutivos en la Bundesliga local y acaba de consagrarse campeón de la Copa de Austria.

La oferta del club patrocinado por la empresa de bebidas energizantes Red Bull rondó los 6.000.000 de dólares.

Claro que Boca posee el 80 por ciento del pase de Capaldo, porque el 20 restante es propiedad del club Deportivo MacAllister, de Santa Rosa, que regentea justamente el exlateral xeneize Carlos Mac Allister junto a su hermano Patricio, ya que esta entidad pampeana es donde se formó este futbolista y desde donde llegó a Boca.