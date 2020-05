El volante mendocino Valentín Castellanos, actual jugador de New York City FC de la Major League Soccer (MLS) habló en CNN Radio Mendoza.

El deportista de 21 años comentó a través del aire de Minuto 91 cómo fueron sus comienzos en el ámbito local, vistiendo los colores de Murialdo. "Anteriormente jugué en Independiente Rivadavia y en Banco Nación de la escuelita de Luque. Como profesional debuté en Murialdo como profesional." manifestó.

Al momento de describir cómo se dio el salto hacia el fútbol internacional, Castellanos contó que "por medio de Rivarola que me fue a ver a un entrenamiento en Murialdo, al poco tiempo me llevaron a la U de Chile. En ese momento mi papá estaba en Chile viviendo y me tocó vivir una experiencia muy linda con él porque no tenía contacto al estar allá."

"Estuve un año y medio en la U de Chile pero por diez años no pude jugar porque era menor. Cuando tuve 18 me hicieron el primer contrato pero estuve haciendo bastante banco. Pude debutar en Brasil contra Corintians donde jugué un par de minutos. Necesitaba jugar, sumar minutos, era muy chico todavía, por suerte se interesó el Torque de Uruguay y no lo pensé, necesitaba jugar." relató el futbolista para detallar los periplos que vivió en Chile antes de dar el paso a Uruguay y posteriormente a Estados Unidos.

Su paso por el fútbol argentino

"En Lanús me dijeron que no podía jugar porque estaba muy flaco para jugar de 9 y en River me probé por medio de Luque que estuvo entrenando conmigo de chico. En la segunda prueba que hice había cambiado la dirigencia y lamentablemente no me fue bien." declaró Castellanos sobre cómo fue su paso por los clubes argentinos antes de triunfar en la liga estadounidense.

A la hora de comentar cómo es la MLS para la gente hizo hincapié en el gran crecimiento que ha tenido en el último tiempo. "Jugamos partidos con 35 mil o 45 mil personas, eso te motiva cada vez más. Vienen muchos jugadores jóvenes con mucho potencial y se usa la liga como trampolín para ir a otros clubes. Estando en esta liga llegue a la Selección."

La posibilidad de Europa

"Es el sueño de cualquiera que alguien como Guardiola quiera dirigirte como también jugar en Europa pero bueno veremos cómo se dan las cosas" declaró el mendocino sobre los rumores que se dieron a conocer del supuesto interés del DT del City.

La entrevista completa

Tu navegador no soporta audio HTML5