Una revista británica lo eligió como el mejor de los últimos 25 años

Lionel Messi resultó electo como el mejor futbolista de los últimos 25 años para la revista británica Four Four Two, que dejó en segundo lugar al portugués Cristiano Ronaldo y en tercero al francés Zinedine Zidane.

"Messi ha marcado 603 goles en 687 partidos para el Barcelona, ​​pero esas estadísticas siempre se perciben un poco reductoras cuando se trata de resumir su influencia", argumentó el medio inglés a la hora de elegir al rosarino.

"No sólo es un anotador de goles, no sólo un creador de oportunidades y no sólo un pasador y gambeteador de clase mundial, Messi es todo lo anterior y más. Simplemente, el mejor", concluyó en la síntesis del astro argentino.

El otro argentino que estuvo entre los 20 mejores fue el ex delantero Gabriel Batistuta porque tenía una "pegada como un rayo al ángulo imposible".

En la composición del podio estuvieron Cristiano Ronaldo, al que calificó como "uno de los mejores del mundo, a pesar de sus 34 años", y el ahora entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, por su "elegancia".

Sin embargo, afuera del podio quedaron los brasileños Ronaldo y Ronaldinho, quienes ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

"Pelé es probablemente el único hombre que con razón puede afirmar haber tenido un impacto tan grande en el juego a una edad tan joven. Ronaldo hizo en Barcelona 47 goles en 49 partidos. Nunca fue el mismo después de sufrir una serie de lesiones”, aseguró la revista inglesa al describir al bicampeón mundial con Brasil.

Los otros que completaron el top 10 fueron el francés Thierry Henry -campeón mundial en Francia '98-, los españoles Xavi Hernández y Andrés Iniesta -socios de Messi en Barcelona y campeones mundiales en Sudáfrica 2010-, y los italianos Paolo Maldini y Roberto Baggio, ambos referentes del fútbol italiano en la década de los '90 y principios de los 2000.