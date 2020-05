Una promesa del básquet que pasará 14 días aislada en un hotel

Mucho se habló de la situación de los deportistas, profesionales y amateurs, durante este aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.

La crisis sanitaria golpeó fuertemente a los países y el deporte en general se vio obligado a suspender sus actividades, incluso dando por terminados algunos torneos.

Hace días, en El Ciudadano contamos la historia de la jugadora de básquet Carolina Sánchez y su periplo para regresar al país en medio de una pandemia.

Ahora abordaremos la vida de la basquetbolista mendocina Victoria Gauna, quien volvió de Buenos Aires -foco principal de contagios- y ya cumple la cuarentena en un hotel como lo indica el protocolo sanitario.

La joven dialogó con El Tapón y contó sus sensaciones sobre el momento que atraviesa el mundo por este virus y cómo continúa su carrera deportiva (defiende los colores del club Berazategui) pese a las restricciones gubernamentales.

"Llegué a Mendoza el jueves y estoy aislada en un hotel. No me han comunicado nada cuando volveríamos a jugar, en Buenos Aires el tema esta mucho más complicado que acá y creo que no se podrá volver por un largo tiempo", explicó la pivot que en julio cumplirá 19 años.

Gauna,al igual que otros deportistas, no abandonó el entrenamiento físico más allá de la incertidumbre que genera una situación sanitaria de estás características.

"Estuve entrenando toda esta cuarentena, ahora estos 15 días voy a seguir haciéndolo pero se complica por el tema de los espacios; entreno sola y también con el equipo de Berazategui", indicó la jugadora.

A pesar de su corta edad, Vicky Gauna posee mucha experiencia en el básquet profesional. De sus primeros pasos en el club Andes Talleres, pasando por Mendoza Básquet y Berazategui en la Liga Nacional femenina, la joven tuvo el privilegio de disputar con la selección argentina los mundiales U 17 en Bielorrusia y U 19 en Tailandia, además del torneo 3x3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputaron en la Ciudad de Buenos Aires.

La pivot es una de las grandes promesas del básquet de nuestro país y como muchos colegas, aguarda el fin de esta pandemia para retornar al deporte de sus amores.