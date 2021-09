Una Naranja renovada, en plena preparación para la Liga Argentina

Rivadavia Básquet, por quinta temporada consecutiva, es el único mendocino en la Liga Argentina, segunda división del básquetbol nacional, certamen que da un ascenso a la Liga Nacional. Los Naranjas han renovado plantel casi en su totalidad y tienen un nuevo cuerpo técnico, en comparación al último torneo.

Su nuevo entrenador es Marcos Boccolini, cordobés y exasistente de Fernando Minelli en los últimos dos años de Rivadavia. Sin dudas, un gran desafío personal. En diálogo con El Ciudadano, confesó: “Es un salto importante en mi carrera profesional. Uno se prepara indirectamente año tras año, realmente no lo esperaba en este 2021, pero estoy disfrutando del momento y trabajando mucho, tratando de meterle al equipo la idea de juego que busco”.

Sobre su relación con el Colo Minelli, quien luego de diez años dejó de ser el DT Naranja, resaltó: “Con él, tengo una relación más allá de un cuerpo técnico. Vive a la vuelta de mi casa, es el que me trajo a Mendoza y he compartido momentos muy lindos, incluso con su círculo de amigos. No es algo que sucede siempre. Soy un agradecido a Fernando por todo lo que hizo por mí, en estos días nos hemos cruzado y me ha pasado ideas y datos. Lo he aprovechado al máximo”.

Foto: Gentileza (prensa Rivadavia Básquet)

Respecto al plantel para la próxima temporada que comienza en octubre, agregó que “ha costado incorporar por la situación económica del país, que no ayuda en nada. Rivadavia es un club que no gasta más allá de lo que tiene, y con eso trata de armar buenos equipos. La dirigencia me dio la posibilidad de elegir y centramos las contrataciones en dos o tres jugadores que serán los referentes. Además, les dimos lugar a chicos de la institución, que es algo sumamente positivo”.

Finalmente, Boccolini se refirió a los objetivos: "Queremos mejorar lo realizado en las últimas campañas y ser competitivos, en un torneo que sabemos que es muy duro. Nos toca la Conferencia Norte, que es un lugar del país donde hay equipos con buenos presupuestos y con deseos de ascenso. Vamos a buscar ser un equipo dinámico, intensos en la defensa, pero sin olvidar el básquet, es decir, ser inteligentes con la pelota en la mano. Si se corre, hay que ser inteligentes y no correr por correr”.

Refuerzos Naranjas:

Llegaron para esta temporada, Lautaro Cabrera (base), Pablo Bandeo (Ala pívot), Facundo Jerez (pívot), Alejandro Madera (alero y capitán del equipo), Nehuen Berón (alero), Tobías Cravero (ala pívot) y Franco Sampaulise (base).

La identidad no se pierde

Rivadavia le renovó a Guido Francese y a Stefano Arancibia, dos baluartes nacidos en la institución, quienes ya son referentes para los hinchas del club. También continúa el joven Khalil Adaro.

Cuerpo técnico:

Con la confirmación de Marcos Boccolini como entrenador principal, se sumó como asistente Alejandro Kuperman, mientras que como preparador físico, volvió el rivadaviense Miguel Pellegrini.